Радио «Радонеж» позвало на работу бывших сотрудников «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

В связи с предполагаемым закрытием «Голоса Америки» и «Радио Свобода» по инициативе президента США Дональда Трампа, радиостанция «Радонеж» заявила о готовности принять на работу бывших сотрудников американских СМИ.

«Мы всегда рады профессионалам. Даже если они заблуждались, работая на рупор западной пропаганды, мы готовы указать им путь истинный. Бог прощал и мы простим. На этот раз» – заявил главный редактор «Радонежа» протоиерей Аввакум.

Аввакум предупредил, что на радио «Радонеж» действуют строгие порядки – в начале и конце рабочего дня сотрудники читают молитву, а также не сквернословят и соблюдают пост.

«Мы выдадим каждому сотруднику молитвослов и сборник духовных песнопений, – добавил он. – А если кто-то все еще будет тосковать по чуждым ценностям, мы предложим им пройти курс экзорцизма. У нас большой опыт в изгнании бесов!»

—