Мнение «аналитика»: О верной и нехорошей примете… Разведка доложила точно?

Весь мир уже вторые сутки не может отойти от шока. Всё замерло в предчувствии предстоящих потрясений. Эх!

Вот только-только появилась некая надежда. Начала ощущаться пусть плохонькая, но стабильность — и н-на тебе! Опять грядут большие перемены. К добру ли, к худу они, Бог весть. Но приметы нехорошие уже появляются…

«[Владимир] Путин скоро умрет, и всё закончится», — безапелляционно заявил Владимир Зеленский украинскими СМИ. И добавил: «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше».

Вот ведь как… А говорил недавно, что не в казино, и не в карты играет.

Но — ладно. Артист разговорного жанра ещё и не на такое способен. Но откуда он взял такой прогноз о #здоровье лидера одной из пяти ядерных держав?

Скорее всего, разведка доложила. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов провёл спецоперацию по добыванию известного «чемоданчика» и основательно порылся в нём. А как иначе?

Ну или созвал потусторонних аналитиков и те увидели приметы. Такие, как на заглавном фото. Видите, там трибуна-подставка с микрофоном накренилась на бок? И это, между прочим, на флоте, где с любым нежелательным креном борются. А значит — что?

Всё это явно неспроста. Примета верная: скоро всё там будет набекрень и пойдёт наперекосяк. Надо только ещё чуток подождать.

И вот так нынче всё у них «за поребриком».

Уж не поэтому ли российский президент Владимир #Путин предложил ввести на время «внешнее управление» для Украины под эгидой #ООН?

А то ведь #власть там — ну совсем уже потеряла адекватность?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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