 

В США объявили награду в $10 млн за доказательство существования единорогов

27.03.2025, 16:33, Разное
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Американский миллиардер Филлип Фрост объявил, что выплатит $10 млн тому, кто предоставит научные доказательства существования единорогов.

Сумма удвоится, если соискатель сможет предъявить само животное или его останки с пригодными для клонирования фрагментами ДНК – бизнесмен полагает, что рог и кровь единорога обладают уникальными лекарственными свойствами.

Предприниматель дал соответствующее объявление на сайте своей биотех-компании. Впоследствии он заявил, что видел аутентичный рог единорога на заседании некоего клуба в Швейцарии и сам нисколько не сомневается в существовании такого вида, но теперь хочет найти неопровержимые доказательства для общественности. Миллиардер добавил, что решился объявить награду, когда посмотрел фильм «Смерть единорога».

Фрост считает, что с помощью рога единорога можно вылечить подавляющее большинство болезней, включая те, против которых современная наука бессильна. Он напомнил: во всех без исключения культурах единорог раньше упоминался в качестве редкого, но абсолютно реального существа, а его рог и кровь считались универсальными лекарствами. Эффект от их употребления напоминал только недавно изобретённую терапию стволовыми клетками.

– Независимо от континента, независимо от религии – везде мы можем найти подобные истории. Найдены даже наскальные рисунки с единорогами. Только после Средних веков, когда были утрачены или намеренно уничтожены многие знания, интерес к этой теме угас, а единорогов со временем причислили к мифическим животным. Но я уверен, что они существовали совсем недавно или даже существуют прямо сейчас, – заключил Филлип Фрост.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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