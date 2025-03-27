 

С 1 июня посещение российских библиотек станет платным

27.03.2025, 13:33, Разное
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Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ «О порядке пользования гражданами общедоступными библиотеками».

Согласно документу, с 1 июня 2025 года получить читательский билет или взять книги на дом россияне смогут только на платной основе.

– Мера призвана способствовать росту сознательности читателей – когда человек за что-то платит, он относится к этому бережно и уважительно. Тем более, плата установлена чисто символическая, – пояснили в ведомстве.

Стоимость записи в библиотеку составит в регионах 300 рублей, а в Москве и Петербурге – 500. За каждую книгу читателям придётся заплатить от 50 до 100 рублей, в зависимости от стоимости самого издания.

Как подчеркнули в Минкульте, все вырученные средства будут направлены на приобретение новой литературы и повышение зарплаты библиотекарей. По прогнозам экспертов ведомства, основанных на статистике середины XX века, только в 2025 году библиотеки заработают не менее трёх миллиардов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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