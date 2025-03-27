Рупор кремлевской пропаганды: О вопросе снятия санкций

О вопросе снятия санкций

Во всех обсуждениях по поводу смягчения санкций самым важным является то, что РФ обсуждает этот вопрос с США, но не с Европой. Основной посыл – это ваши сателлиты, вы сами и решайте этот вопрос с ними. Точно также, как идет общение по Украине без Украины. Вы хотите достижения договоренностей, сами навязывайте их киевскому режиму. Это делается демонстративно и подчеркнуто. Истерики в Европе и в Киеве от того, что они прекрасно понимают это положение дел и пытаются угрозами и истериками получить место за столом переговоров, которые фактически идут без них.

Сначала РФ и США о чем-то договариваются.

Затем Россия предлагает США выполнить свою часть сделки, для чего США требуется прогибать Европу и Украину. Необходимые рычаги для этого у США есть. На примере Украины уже всем показали, что стоят красные линии кокаинового фюрера. Генсек НАТО ранее также переобулся. Так что Россия конечно с верещащим Макроном вряд ли будет обсуждать снятие санкций. Если есть договоренность США, что часть санкций они снимут, то это уже проблема Трампа, как он будет выкручивать руки Европе. А если он не сможет или не захочет, то тогда и договоренности действовать не будут. Ближайшие недели покажт насколько серьезны заверения США в желании изменить отношения.

Пока что администрация Трампа ограничивается заявлениями о пересмотре санкционной политики. Европа на словах отказывается, но продолжает наращивать покупку российских энергоносителей через третьи страныы.

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Источник: Colonel Cassad

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