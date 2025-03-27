Мнение «аналитика»: О сытом советском детстве… Не из-за этого ли пал СССР?

Наверное, для большинства читателей самые счастливые годы #СССР — это брежневский «развитой социализм». Когда единственной целью партии и правительства было «всё более полное удовлетворение растущих потребностей советского человека». Тогда не то, что трава была зеленее и солнце ярче, но магазины были полны, дворы светлы, корабли покоряли космические глубины, а «лучшее в мире мороженое» стоило 7 копеек и ещё 10 — билет в кино + 3 коп. на стакан газировки с сиропом.

Авторитет Советского Союза в мире тогда был высок, США и Запад пребывали в кризисе, а Европа хотела дружить и сибирский газ. Лепота!

Но что скрывалось за этим фасадом?

Документы свидетельствуют.

Конъюнктурный обзор торговли Ленинграда за III квартал и 9 месяцев 1974 г., ЦГА СПб:

«Постоянно на прилавках магазинов имеется говядина, свинина, баранина, куры I категории, 4-5 видов варёных колбас, 2-3 вида свинокопчёностей. В продаже постоянно имеется 4-5 видов натуральных сыров. В летний период спрос на моложеное по количеству удовлетворён благодаря проведённой работе по расширению мелкорозничной сети. Но наблюдались недопоставки в ассортименте мороженого, пользующегося повышенным спросом у покупателей: “батоны пломбирные”, “эскимо”, “Ленинградское”, “Сахарные трубочки”. Отсутствовали в продаже торты из мороженого».

Красиво же, да? Прилавки полны и разнообразны, а единственная проблема — в летний период «отсутствуют торты из мороженого».

Всего лишь 10 лет спустя. Обзор конъюнктуры торговли Ленинграда за III квартал 1984 г., ЦГА СПб:

«Колбасные изделия имелись в повседневной продаже, реализация проходила в пределах выделенных фондов, однако объёмы не обеспечивают потребности населения. В торговле в основном колбасы варёные 1-2 наименований. Практически не поставляются свинокопчености, колбасные изделия полукопчёные и другие изделия из мяса. В целях рационального и экономного использования ресурсов, а также более полного удовлетворения спроса населения сохраняется обязательная расфасовка сыра натурального в пакеты по 300 г с ограничением отпуска в одни руки. Мороженое реализуется, как правило, при наличии очередей. При этом поставщики не выполняют план поставки. За 2,5 месяца III квартала 1984 г. недопоставка составила более 400 тонн (оперативные данные)».

Ой, а что случилось? Ведь всё же хорошо было…

А просто «Застой» достиг своего апогея. Плюс ещё кремлёвские старцы затеяли Афганистан, а вышедшие из экономического кризиса США влупили #санкции. И всё заверте… начало рушиться.

Так начинался недолгий путь, который в итоге привёл СССР к полному краху.

Но сейчас ведь ничего такого не случится, верно?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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