 

Цифровой сервис Max от VK станет аналогом китайского WeChat

26.03.2025, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты российского VK активно готовятся к запуску на рынке цифровой платформы Max, которая по функциональности будет близка к весьма популярному в Поднебесной сервису WeChat. Сообщается, что Max добавят в магазины приложений этой весной.

Max предложит возможность общения в собственном меccенджере, выполнения онлайн-звонков, передачи голосовых сообщений и разных форматов файлов размером вплоть до 4 Гб, а также мини-приложения со сборщиком чат-ботов.

Позже в Max обещают интегрировать ряд государственных сервисов и другие полезные программные продукты.

Ранее уже сообщалось о том, что Max в виде бета-версии будет выпущен для устройств на Android и iOS в течение весны 2025 года. Новый сервис будет иметь мобильную и десктопную версии, также как и браузерный вариант.

На начальном этапе в VK Max смогу зарегистрироваться лишь пользователи с SIM-картами российских и белорусских операторов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР о политике ЕС в отношении России

26.03 / Чиновников, у которых все заместители осуждены за коррупцию, будут награждать медалью «За стойкость»

26.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Возвращение Ж-12

26.03 / Мнение «аналитика»: О загадках арго… Почему полицейский — «фараон», а официант — «халдей»?

26.03 / США намерены завершить истребитель шестого поколения в течение пяти лет

26.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия придерживается соглашения с США о приостановке ударов по энергетике Украины

26.03 / Стивен Уиткофф: «Украинский конфликт напоминает грузовик, который на полном ходу мчится к миру»

26.03 / Мнение: Американцы ищут яйца, кто тыкнул в Трампа микрофоном и прищучивание Гринписа

26.03 / Королевские ВМС Великобритании приступили к строительству своей самой большой атомной субмарины «Дредноут»

26.03 / Morgan выпустила роскошный родстер Supersport в ретро-стиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика