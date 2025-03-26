Цифровой сервис Max от VK станет аналогом китайского WeChat

Специалисты российского VK активно готовятся к запуску на рынке цифровой платформы Max, которая по функциональности будет близка к весьма популярному в Поднебесной сервису WeChat. Сообщается, что Max добавят в магазины приложений этой весной.

Max предложит возможность общения в собственном меccенджере, выполнения онлайн-звонков, передачи голосовых сообщений и разных форматов файлов размером вплоть до 4 Гб, а также мини-приложения со сборщиком чат-ботов.

Позже в Max обещают интегрировать ряд государственных сервисов и другие полезные программные продукты.

Ранее уже сообщалось о том, что Max в виде бета-версии будет выпущен для устройств на Android и iOS в течение весны 2025 года. Новый сервис будет иметь мобильную и десктопную версии, также как и браузерный вариант.

На начальном этапе в VK Max смогу зарегистрироваться лишь пользователи с SIM-картами российских и белорусских операторов.