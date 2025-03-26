Мнение «аналитика»: О загадках арго… Почему полицейский — «фараон», а официант — «халдей»?

Хотя в интернете можно найти многое, реальный и правильный ответ на вопрос в заголовке мало кто знает. Более того, здесь лажают даже профессионалы. Приходилось читать, например, их умные рассуждения, что фараоны в Древнем Египте были живым олицетворением государственной власти, а полицейские чины в России — теми её представителями и носителями, с которыми чаще всего сталкивался простой человек, причём почти всегда — без особого для себя удовольствия. Как с грубой, подчас очень грубой силой. Отсюда, дескать, и пошло-поехало…

Да ну нет же, друзья!

Всё гораздо проще.

Изначально «фараон» в значении полицейский относился к «мазурницкой музыке». К жаргону столичных, то есть, санкт-петербургских воров, прежде всего карманников. И фиксируется он в письменных источниках с середины XIX века. Значит, само слово в обиход вошло несколько раньше. И означало сперва не любого полицейского, а будочника. Были такие нижние чины, которые часами несли вахту в полосатых будках, наблюдая за порядком на вверенной им городской территории. Их чаще всего называли «хожалыми», либо «бутарями».

Но как они превратились в «фараонов»?

А всё дело в том, что в 1825 году купец 1-й гильдии Анастас Аверов, между прочим, герой войны 1812 года, на излёте правления Александра I подарил государю свою коллекцию египетских древностей, которую он собирал на протяжении более 10 лет. Была в их числе и мумия жреца по имени Па-ди-ист вместе с его саркофагом. Её поначалу считали «мумией фараона». Император дар принял, но себе оставил только жуков-скарабеев, а всё остальное передал в Кунсткамеру. Там мумию и выставили на всеобщее обозрение. И саркофаг её тоже. Причём его поставили стоймя.

Естественно народ не мог не увидеть внешнего сходства между мумией в саркофаге и полицейским в тесной будке. Ну и пошло гулять меткое русское слово. Которое в 1860-х подхватила городская интеллигенция и тут же переиначила. Мол, фараон — это угнетатель, притеснитель и гонитель. Как правитель Египта. Ага, щас!

Впрочем, русская интеллигенция всегда плохо знала тот народ, по которому хорошо страдала под икорочку и севрюжинку.

Теперь — о халдеях.

Да, была такая народность в Вавилоне. Её представители занимались магией, врачеванием, предсказаниями. Типа были образованным классом. Потом куда-то сгинули во всяких войнах и прочих переселениях народов. А в XVIII-XIX веках вынырнули из темноты столетий… на ярмарках. Где занимались, в общем, тем же — гаданиями «по звёздам», по руке, по магическим предметам. Ну и стали постепенно синонимом обманщика и вообще нечистого на руку человека, но притом угодливого, с речами сладкими, приторными. Вот и сравните это всё с описанием типичного официанта, который с виду услужлив и сладкоречив, но обсчитает и обжулит запросто и по-крупному. То есть, опять по сходству перешло.

Причём перешло достаточно поздно, уже в XX веке. Потому что в XIX, когда в России, собственно и начали появляться рестораны, официантов называли просто «человек» или даже «эй-как-тебя-там». И только после Революции всё постепенно изменилось.

К слову, в позднем #СССР официанты и сами называли себя «халдеями». Потому что с одной стороны умные и ловкие. А с другой — привилегированная каста, куда не попадёт абы кто. Ведь опытные официанты в крутых столичных заведениях в месяц зарабатывали побольше министра. Но это уже совсем другая #история…

Кстати, а вы оставляете официантам «на чай»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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