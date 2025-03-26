Рупор кремлевской пропаганды: Россия придерживается соглашения с США о приостановке ударов по энергетике Украины

В Кремле сообщили, что РФ придерживается соглашения с США о приостановке ударов по энергообъектам Украины на 30 дней.

Приказ Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины в рамках моратория действует и исполняется российскими военными (с) Песков

Что собственно не мешает ударам по другим объектам, что ночью было хорошо видно по тому же Кривому Рогу. Тактика массированных ударов "Геранями" себя оправдывает.

Между тем. МО РФ сообщает, что соглашение ожидаемо не выполняется.

Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации.

Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также, 26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр – Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр – Курскэнерго» произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4-х тысяч потребителей Хомутовского района.

Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта.

Никогда такого не было, и вот опять. Впрочем, в текущих реалиях при необходимости, возобновить удары по оъектам энергетики не составит большого труда.

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Источник: Colonel Cassad

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