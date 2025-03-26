Стивен Уиткофф: «Украинский конфликт напоминает грузовик, который на полном ходу мчится к миру»

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что российско-украинский конфликт уверенно близится к своему завершению – стороны, по его словам, «ещё никогда не были так близко к миру, как сегодня».

– Да, я знаю, я уже говорил это позавчера и на прошлой неделе, и на позапрошлой, кажется, тоже, но суть в том, что мы действительно постоянно делаем огромные шаги на пути к миру. Если говорить языком аллегорий, то украинский конфликт напоминает мне грузовик, который взял курс на мир и на полном ходу мчится к этой цели. Картины за окном мелькают всё быстрее, педаль газа утоплена в пол, мир неотвратим, – сказал он в интервью CNBC.

Дипломат полагает, что прогресс очевиден для всех, кто наблюдает за переговорами.

– Сегодня мы намного ближе к миру, чем вчера, а завтра будем намного ближе, чем сегодня. И через неделю мы станем многократно ближе к миру, чем сейчас, а через месяц подойдём к нему вплотную. Через полгода, я думаю, до мира будет рукой подать. Понимаете? Это постоянное движение, мы постоянно делаем прогресс в этом направлении, – сказал Стивен Уиткофф. – Я горжусь всеми, кто к этому причастен, всеми, кто не опускает руки и говорит: «Хорошо, если переговоры прошли не так результативно, как мы хотели бы, то мы проведём новые переговоры». Это люди с большой энергией, они готовы очень много говорить».

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