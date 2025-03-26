Мнение: Американцы ищут яйца, кто тыкнул в Трампа микрофоном и прищучивание Гринписа

1. Тяжёлое наследие Байдена мешает команде Трампа делать Америку снова великой. Из-за массового уничтожения кур-несушек при Байдене США столкнулись с жестоким дефицитом яиц – цены на яйца доходят уже до 100 рублей за штуку на наши деньги (ссылка).

По слухам, американские власти разослали по европейским странам эмиссаров с целью выпросить яиц для американцев (ссылка 1, ссылка 2). В Европе, однако, американцам ответили, что и европейцам тоже не хватает яиц.



У России с яйцами всё отлично, мы могли бы поделиться. Собственно, если бы я вёл переговоры, я бы даже выторговывать ничего за это не пытался — просто направил бы танкер с яйцами в США, а каждую упаковку яиц украсил бы триколором и словом «Russia». Это стало бы красивым ответом на ножки Буша, которыми американцы подкармливали нас в лихие девяностые.

2. Расследователи-любители опознали женщину, которая ткнула Дональду Трампу микрофоном в лицо, когда тот беспечно вышел к поджидающим его журналистам. Как я и ожидал, мини-освальдом оказалась левая активистка и ярая антитрампистка, активно продвигавшая самые радикальные формы срамной повестки (ссылка).

Трампу следует быть осторожнее. Нанести на микрофон яд несложно, а найти среди американских журналистов послушное орудие — ещё проще.

Сейчас по Америке вообще бродят толпы людей, которым очень плохо, и которые не понимают, на каком свете оказались: весь их мир стремительно рушится, при этом они знают, что виноват в этом Трамп, но не знают, как лично им дальше жить. Разносчикам повестки порезали финансирование, им перекрывают доступ к аудитории, их политическая популярность падает. В Калифорнии, ещё недавно самом демократическом (в плохом смысле слова) штате США, уже 48% жителей собираются голосовать за республиканцев на следующих выборах в Конгресс (ссылка).

Хуже всего, конечно, приходится гиперактивистам типа той дамы из сериала «Секс в большом городе», которая окружила себя трансформерами, не пожалев ради модной ереси даже собственного сына. Теперь все их жертвы напрасны: они вошли не в ту дверь, и обратная дорога им закрыта. Повторюсь, злодеи из глубинного государства без труда смогут подобрать себе послушное орудие из числа таких активистов.

3. Зелёных, которые раньше чувствовали себя в полной безопасности, тоже начали наказывать за преступления. В Северной Дакоте (США) суд взыскал с Гринписа около 650 млн долларов за протесты против строительства нефтепровода. Радикальных экологов обвинили в клевете и в координации беспорядков (ссылка).

Сам Гринпис утверждает, что сыграл в протестах «лишь незначительную роль» и жалуется, что штраф такого размера может стать для американской ветви организации последним — выплатить его она не сможет. Полагаю, впрочем, что теперь суд будет особенно принципиальным: возможность вышвырнуть Гринпис из США, оказав тем самым огромную услугу своей стране, предоставляется судьям не каждый день.