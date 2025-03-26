 

Королевские ВМС Великобритании приступили к строительству своей самой большой атомной субмарины «Дредноут»

26.03.2025, 17:00, Разное
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20 марта на предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернес состоялось торжественная закладка киля самой крупной атомной подводной лодки Королевских ВМС Великобритании — HMS Dreadnought. Впрочем, началом ее строительства также можно считать резку первого стального листа 6 октября 2016 года.

За минувшие годы были построены 16 модулей, которые предстоит соединить между собой, установить ядерный реактор, смонтировать отсеки стратегических ракет «Трайдент», проложить 20000 кабелей, более 42 км труб, а также множество других узлов и деталей.

HMS Dreadnought — 12-е судно с таким названием, которое сойдет со стапелей за последние почти 500 лет (первое было спущено на воду в 1553 году). Ожидается, что АПЛ будет введена в эксплуатацию в следующем десятилетии, а еще через 20 лет к ней присоединяться еще три атомных подводных дредноута — «Valiant», «Warspite» и «King Georg VI».

Водоизмещение HMS Dreadnought — 17200 тонн. Ее оснастят 12 БРПЛ Trident II D5 со 144 ядерными боеголовками с дальностью действия до 12000 км. Также в ее арсенале будут несколько торпед Spearfish и другое современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты.

В составе экипажа на время патрулирования будет 130 офицеров и матросов. В подводном положении АПЛ сможет находиться до нескольких месяцев. Впервые в истории Королевских ВМС на борту предусмотрены каюты для женщин, учебная зона, полноценный фитнес-центр, а также адаптивное освещение, имитирующее смену времени суток.

Силовая установка HMS Dreadnought — это ядерный реактор Rolls-Royse PWR3. Общая стоимость программы 31 млрд. фунтов стерлингов, плюс 10 млрд. на непредвиденные расходы.

Источник &#8212 Royal Navy


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