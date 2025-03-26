Мнение: Коммунизм и алкоголизм, или за что не любят Чубайса

Коммунизм можно сравнить с алкоголизмом. В октябре 1917 года Россия ушла в тяжёлый 75-летний запой, который обошёлся нам безумно дорого, и последствия которого мы будем расхлёбывать ещё много десятилетий. Перечислять вызванные коммунизмом беды и потери сегодня нет смысла, статья не об этом. Для моей аналогии важно, что к 1991 году мы допились до состояния, когда родственники вызывают скорую, так как пациенту становится совсем уж нехорошо.

В этот момент на сцену выходит команда младореформаторов, в которой особенно яркую роль сыграли Егор Гайдар и Анатолий Чубайс. Команда говорит, что пить — очень плохо, что надо бороться с водкой любой ценой и… приковывает тяжело дышащего пациента наручниками к батарее. То есть устраивает нам так называемую шоковую терапию: либерализацию цен, ковровую приватизацию промышленности и кардинальное снижение бюджетных расходов «социалку».

Иногда шоковая терапия — неплохой метод лечения. Я серьёзно, в Германии и в Израиле она дала в своё время вполне приемлемые результаты. Да и по моему собственному опыту: до определённого возраста я регулярно употреблял пиво, а в компании мог выпить и чего покрепче, что иногда приводило скорее к постыдным, нежели к весёлым инцидентам. В один прекрасный момент, уже в возрасте за 30, я применил шоковую терапию, «завязав» одним днём: без капельниц и тому подобного, просто усилием воли. Я ставлю слово «завязал» в кавычки, так как оно в моём случае слишком громкое. Физического дискомфорта после отказа от выпивки я не ощутил: видимо, стадия порока была у меня ещё начальной.

Однако же молодой здоровый мужчина, который выпивает по 3-5 бутылок пива в неделю — это одно. Профессиональный алкоголик, травивший себя ударными дозами последние двадцать лет, который вот уже три недели находится в глубоком запое — совершенно другое. Резкая «сухая» завязка может стать для алкоголика смертельной: прощаться с алкоголем ему следует постепенно, в клинике и под наблюдением врача.

Младореформаторы в этом контексте — не друзья и не врачи, а агрессивные сектанты, которые взяли в оборот потерявшего человеческий облик пьяницу и чуть не убили его своим «лечением». Если же вспомнить, что секта, к которой принадлежали эти воины трезвости, чуть не отжала у пьяницы квартиру, пока он валялся в отключке, отбивался от белок с чертями и плохо соображал, то поведение сектантов предстанет в окончательно некрасивом свете. Я не знаю, что было у наших младореформаторов в голове в 1992 году: может быть, они искреннее верили, будто помогают России. Однако объективно они нанесли нам огромный вред, а могущественная западная секта, частью которой они были, травила и грабила нас уже открыто, с совершенно прозрачными намерениями.

Пожалуй, хуже младореформаторов только коммунисты, то есть наши бывшие собутыльники, которые изо всех сил пытаются «развязать» своего старого товарища: гремят бутылками, приглашают выпить стопочку «только из морозильника» и рассказывают с лицемерным добродушием, как нам весело было раньше, когда все пили за наш счёт, а мы были гораздо лучше, бескорыстнее, совершенно не думали о каких-то там глупых деньгах.

Поэтому, когда я смотрю на знаменитое видео, где Чубайс говорит, что главной задачей его команды было уничтожение коммунизма (ссылка), я вижу перед собой скорее фанатика-сектанта, нежели спасителя России. Да, бороться с коммунизмом было необходимо, это понятно, и чем скорее мы перестанем испытывать вину перед дворовыми колдырями за то, что больше не поим их за наш счёт, тем лучше. Но выводить живого человека из запоя «насухо», приковывая его наручниками к батарее — это не лечение. За это нужно скорее ругать, чем благодарить.