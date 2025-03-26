Главного редактора Montreal Times по ошибке добавили в чат, где лидеры США обсуждали аннексию Канады

Жан-Пьер Лефевр, главный редактор Montreal Times, случайно стал свидетелем секретных планов аннексии Канады после того, как его по ошибке добавили в зашифрованный чат Operation Northern Star.

Журналист сначала подумал, что это очередной служебный чат о предстоящей встрече с мэром.

Углубившись в переписку, Лефевр обнаружил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хэгсет презрительно обсуждают «лягушатников» и обвиняют их в неспособности управлять собой без «американского подхода».

– Они же сразу попросятся в состав, как только увидят наши налоги, – высказывался, в частности, Вэнс. – А если говорить начистоту, то эти неудачники ничего не могут сделать сами. Они даже на конкурсе неудачников займут второе место.

Лефевр, чуть не подавившись своим пудингом, немедленно начал сохранять скриншоты, но случайно нажал на кнопку выхода из чата, а затем по ошибке удалил то, что успел сохранить. Тем не менее, в своей статье он пересказал сообщения, которые смог запомнить.

—