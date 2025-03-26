Мнение: По России. Где стримы?!?

Есть наверняка люди, которые не понимают, куда делись стримы на моем канале. Надо внести ясность и успокоить общественность: друзья, не волнуйтесь! Стримам – быть!

Дело в том, что я тут немного сорвался с места и путеществую по России. Сейчас, например, оказался где-то в районе Омска. Оцениваю просторы родной природы.

И так -примерно на неделю. Так что со следующей недели восстановим прежний режим, и снова запустим Стримы. И психологический, и Большой. Прошу извинить, друзья!

Все еще будет!