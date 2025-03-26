 

Мнение: По России. Где стримы?!?

26.03.2025, 4:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Есть наверняка люди, которые не понимают, куда делись стримы на моем канале. Надо внести ясность и успокоить общественность: друзья, не волнуйтесь! Стримам – быть!

Дело в том, что я тут немного сорвался с места и путеществую по России. Сейчас, например, оказался где-то в районе Омска. Оцениваю просторы родной природы.

И так -примерно на неделю. Так что со следующей недели восстановим прежний режим, и снова запустим Стримы. И психологический, и Большой. Прошу извинить, друзья!
Все еще будет!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Американские ЧВК в Секторе Газа

26.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Все кто смотрел на убийство Ганула должны быть наказаны

25.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Коварный план Берия по спаиванию Хрущева

25.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Договоренности в Эр-Рияде

25.03 / Мнение: Дырявое сельское хозяйство СССР, уклонение от сбора картошки и золотая брежневская говядина

25.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Кремль о переговорах РФ и США по Украине

25.03 / Мнение: Страх перед богатством, Путин снизил число бедных вдвое, падение популярности кредитных карт

25.03 / В МГТУ испытывают беспилотник с адаптивным крылом

25.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Крепкий орешек снова стал президентом

25.03 / Сторож в московском зоопарке научил попугаев экстремистским лозунгам в отместку за маленькую зарплату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика