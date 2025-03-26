Рупор кремлевской пропаганды: Американские ЧВК в Секторе Газа

Американские ЧВК в Секторе Газа

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает Израиль в войне с движением ХАМАС не только дипломатией, поставками оружия и разведывательными данными, но и отправкой в сектор Газа частной военной компании (ЧВК). Что за миссия у этой фирмы, и кто за ней стоит — специально для ВФокусе Mail военный обозреватель Александр Хоффманн.

Стратегический коридор

В январе этого года малоизвестная американская ЧВК UG Solutions получила крупный контракт на обеспечение безопасности в коридоре Нецарим во время перемирия между Израилем и ХАМАС. Коридор имеет стратегическую важность для сектора Газа, поскольку через него идет сообщение между севером и югом анклава. Присутствие там сил «третьей стороны» было условием соглашения между израильтянами и палестинским движением.

За материально-техническое обеспечение и планирование операций UG в секторе Газа отвечает другая американская ЧВК — Safe Reach Solutions (SRS). Вместе с ними безопасность в коридоре обеспечивают подрядчики из Египта, согласованные со спецслужбами арабской республики.

Как заявляют в SRS, подрядчиков контракта определили «посредники соглашения». А финансируют его неназванные «арабские страны». США, Катар и Египет участвовали в посредничестве между израильтянами и ХАМАС.

UG наняла для работы в коридоре Нецарим не менее сотни ветеранов сил специальных операций (ССО) США и экс-сотрудников ЦРУ. Их гонорар — до $1250 в сутки и аванс $10 тыс. Страховка в случае гибели или ранения наемника составляет $500 тыс.

Хотя участие Израиля в финансировании контракта отрицается, крайне маловероятно, что он реализуется без поддержки Тель-Авива. Ведь ЧВК должны работать в какой-то из юрисдикций.

«Зеленые береты»

Основатель UG — Джеймсон Говони, ветеран ССО Армии США. «Зеленый берет» служил в 7-й группе ССО (воздушно-десантной) — 7 SFG (A) (7th Special Forces Group (Airborne), где выполнял боевые задачи в Ираке и Афганистане.



Джеймсон Говони

Во главе SRS более опытный «зеленоберетчик» из 7-й группы — Филипп Рейли. После ССО он почти 30 лет был в ЦРУ — возглавлял отдел специальных операций (Special Activities Division, ныне центр спецмероприятий — Special Activities Center) Оперативного управления, который специализируется на выполнении тайных военных и политических миссий, а также руководил операциями Центра по борьбе с терроризмом CTMC (Counterterrorism Mission Center), отвечающего за боевое применение ударных беспилотников.

В то же время что Говони был в командировке в Афганистане, Рейли был начальником резидентуры ЦРУ в этой стране. После работы в агентстве последний занял должность старшего вице-президента по операциям американской ЧВК Constellis (преемница Blackwater — известного подрядчика Пентагона и ЦРУ).



Филипп Рейли

Говони и Рейли были знакомы до встречи в секторе Газа и продолжили «боевой путь» уже в частном секторе. Статус ЧВК позволяет отрицать причастность официального Вашингтона к военному вмешательству.

Миссия в Газе

Контракт UG и SRS охватывает «первый этап» перемирия — до тех пор, пока ХАМАС и Израиль не освободят часть пленников за 42 дня (срок истек еще 1 марта), или же не продолжатся боевые действия между сторонами (они уже возобновились). На прошлой неделе представители ХАМАС сообщили, что 19 марта наемники из США якобы покинули коридор Нецарим перед там, как туда вошли силы АОИ.

Однако американские ЧВК останутся в секторе Газа до тех пор, пока их «заказчики не решат, что их услуги больше не нужны» — так они сами и говорят. То есть, по сути, они там бессрочно. Откуда у них такое стремление остаться там?

ЧВК SRS, как выяснили журналисты-расследователи, — учрежденная за пару месяцев до перемирия подставная фирма американской компании Two Ocean Trust. Она занимается управлением частным капиталом — помогает состоятельным клиентам с инвестициями.

Тут уж следует задуматься о серьезности планов Трампа сделать из сектора Газа «ближневосточную ривьеру». Помимо инвестиций и выселения палестинцев ее создание потребует присутствия американских ЧВК, осваивающих финансовые потоки от инвесторов из окружения Трампа.

Наемники будут получать гонорары за обеспечение безопасности инвестиций США в будущий «курорт», территорию которого Израиль предварительно сровняет с землей — расчистит площадку для строительства. Поэтому американские ЧВК там надолго.

Спонсоры и покровители

UG учреждена в марте 2023 года. С 2017 года Говони также руководил операциями американской неправительственной организации (НПО) Sentinel Foundation. В ЧВК указали, что UG — это «коммерческое подразделение» Sentinel.

НПО получает финансирование от крупнейших донорских организаций евангельских христиан, таких как Samaritan’s Purse, а также из фонда звезды американского футбола и протестантского фундаменталиста Тима Тибоу. Они относятся к ярым сторонникам Трампа.

Говони основал Sentinel вместе с другим «зеленоберетчиком» — Гленом Девиттом, который и возглавил НПО. Соучредитель организации был специалистом армейских ССО по агентурно-оперативной разведке и знаком с Говони по командировкам в Ирак и Афганистан.



Глен Девитт

В октябре-ноябре 2023 года Девитт уже провел «разведку» в секторе Газа — был там две с половиной недели, занимаясь эвакуацией американских граждан. При этом в первый месяц войны в Газе в анклав было почти невозможно попасть без помощи израильских или египетских спецслужб.

Как подчеркивают в Sentinel, Девитт действовал с «ведома Госдепа США». Его миссия была организована при поддержке сенаторов-республиканцев Марка Маллина и Линдси Грэма — идейного русофоба, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов.



Слева направо: Марк Маллин, Девитт, Говони и Линдси Грэм в офисе последнего

«Серая зона»

Присутствие американских ЧВК в самом сердце палестино-израильского конфликта позволило администрации Трампа влиять на ситуацию в секторе Газа и вмешиваться в нее «на земле» без применения американских вооруженных сил. Это та самая «серая зона» к которой готовят «зеленых беретов».

Так, в середине февраля сотрудники вроде бы «гуманитарной» Sentinel засветились в коридоре Нецарим с оружием в руках. Это еще раз напомнило, что НПО Sentinel и ЧВК UG — единое целое, а благие цели под завесой христианской добродетели — лишь ширма для наемников, привлеченных к воплощению планов Трампа в секторе Газа.

Эта практика традиционна для ЦРУ — плодить юридические лица, между которыми кочуют ветераны ССО, имеющие опыт участия в операциях под руководством агентства. SRS и UG — лишь фирмы- «пустышки», которые прокладывают путь к более масштабному присутствию наемников в секторе Газа.

Идею размещения там контингента США для охраны «курорта» почти невозможно протолкнуть через Конгресс. А найти повод для привлечения туда наемников с американскими паспортами не так уж и сложно — благовидный «гуманитарный» повод всегда найдется.

Таким образом, США через ЧВК создали плацдарм в секторе Газа. Пока израильтяне ровняют его с землей, Вашингтон накапливает там силы, ведет разведку и готовится к масштабному проекту трамповской «ривьеры».

(с) Александр Хоффанн

https://vfokuse.mail.ru/article/iz-ukrainy-v-sektor-gaza-tramp-chvk-i-sekretnaya-missiya-na-blizhnem-vostoke-65416702/ – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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