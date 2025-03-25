 

Сторож в московском зоопарке научил попугаев экстремистским лозунгам в отместку за маленькую зарплату

25.03.2025, 18:53, Разное
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В Москве объявили в розыск сторожа городского зоопарка, который научил попугаев экстремистским лозунгам. Как выяснилось, 41-летний мужчина таким образом мстил за маленькую зарплату.

О том, что попугаи выкрикивают запрещённые в Российской Федерации словосочетания и призывы, стало известно на прошлой неделе – скандал поднял отставной полковник внутренней службы, пришедший в авиарий с внучкой. Птиц временно отселили в отдалённый вольер, недоступный для посетителей, и провели внутреннее расследование.

«Оказалось, что сторож Эрнест Ф. несколько раз в неделю включал попугаям видеоэфиры иностранных агентов и журналистов из недружественных государств, в том числе эмигрировавших россиян, – пишет одно из городских информагентств. – Таким образом он мстил за маленькую зарплату – ежемесячная ставка у него составляла всего 135 тысяч рублей, а годовой доход с премиями и надбавками не дотягивал даже до 2 млн рублей».

В руководстве зоопарка подтвердили, что мужчина получал именно столько, и объяснили: во-первых, он работал только 3-4 дня в неделю, а во-вторых, сам отказался от курсов по повышению квалификации до младшего смотрителя. Так или иначе, но теперь он будет уволен по статье ТК о служебном несоответствии.

«Попугаев отселили, но они посмотрели слишком много роликов оппозиционеров и начали себя вести соответствующим образом: некогда дружная колония теперь погрязла в склоках, самые активные постоянно ищут врагов среди сородичей. Скорее всего, в этом году попугаи экспонироваться не будут – им потребуется время, чтобы вернуться к нормальной жизни», – добавили в зоопарке.

Следствие изначально полагало, что сторож уехал в Россию, где у него живут родственники, однако потом выяснилось, что за день до разоблачения он улетел в Турцию. Если москвич попросит об убежище, привлечь его к ответственности будет проблематично, считает источник в следствии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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