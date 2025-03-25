 

Трамп допустил, что продаст Запорожскую АЭС России после её передачи США

25.03.2025, 13:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп допускает, что после того как Украина передаст Америке права на Запорожскую АЭС, она будет модернизирована и продана российской стороне.

Отвечая на вопросы журналистов, он назвал такой сценарий «целиком реалистичным».

У Трампа поинтересовались, что он будет делать со станцией после её передачи в обмен на продолжение военной и разведывательной поддержки Киева, и исключит ли он РФ из числа потенциальных покупателей, если решит её продавать.

– Я думаю, что первым делом мы модернизируем её и дадим работу нашим компаниям… Подождите, но почему мы должны исключить русских из сделки? Это бизнес, если они заплатят достаточно – мы ударим по рукам. Я не понимаю вашего вопроса, – удивился он. – Но сперва мы, конечно, её модернизируем. Никто же не хочет, чтобы случился второй Чернобыль? Продажа – это реалистично. Продажа русским – целиком реалистично. У них есть деньги, не так ли? Это только вопрос денег и переговоров, а переговоры с ними у нас идут замечательно. Это лучшие переговоры в истории.

Американский лидер добавил, что не рассматривает сценария, при котором США не получат ЗАЭС, поскольку у другой стороны «нет никаких карт» и все дальнейшие события будут развиваться так, как наметила его команда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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