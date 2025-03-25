 

«Я вообще-то родился во Львове» – Григорий Явлинский объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Украины

25.03.2025, 9:33, Разное
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины – политик считает себя «украинским подданным по праву рождения» и готов изменить привычный уклад жизни для спасения страны.

– Я вообще-то родился во Львове и никогда не отказывался от украинского гражданства. Хоть я и прожил всю жизнь в России, я никогда не забывал о своих корнях, о Родине. Поэтому я принял решение учувствовать в выборах президента Украины и надеюсь, что избиратели меня поддержат, – написал Явлинский в соцсетях.

Подписчики канала политика поинтересовались, владеет ли он украинским языком и его программой. Явлинский признался, что «на мове знает десяток-другой слов», но в течение ближайших шесть месяцев обязательно её выучит. Что касается предвыборной программы, то в настоящий момент команда кандидата над ней активно работает.

– Пока кодовое название нашей программы реформ – «500 дней». За полтора года мы планируем изменить всё и сделать Украину снова великой. Полный текст программы будет представлен в конце апреля, – пообещал политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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