 

Сверхлегкий самолет Electra EL9 собрал предзаказов на 9 миллиардов долларов

25.03.2025, 9:05, Разное
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Самолет Electra EL9, представляющий собой гибридно-электрический аппарат сверхкороткого взлета и посадки (eSTOL), вызвал большой интерес на рынке. Настолько большой, что стал самым продаваемым самолетом, получив предварительных заказов на сумму почти 9 миллиардов долларов. Благодаря своей уникальной конструкции он способен взлетать и садиться на скорости всего 55 км/ч, используя взлетно-посадочные полосы длиной 90 метра.

Высокая эффективность Electra EL9 обусловлена восемью электродвигателями, расположенными вдоль передней кромки крыла, и большими закрылками. Эта конфигурация создает мощный аэродинамический эффект, позволяющий самолету взлетать даже на очень малой скорости. Новинка может перевозить 9 пассажиров или груз весом до 1360 кг на крейсерской скорости 320 км/ч.

Помимо своих эксплуатационных преимуществ, Electra EL9 также отличается крайне низким уровнем шума, не превышающим отметку 55 дБ, что делает его привлекательным для использования в густонаселенных районах. Первый полет прототипа состоялся в мае 2024 года. Текущие испытания демонстрируют впечатляющие результаты, подтверждая потенциал аппарата для прорыва в региональных авиаперевозках. Компания Electra планирует запуск полномасштабного технологического демонстратора в 2026 году и получение сертификата управления FAA к 2028 году.

Источник &#8212 Electra


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