Мнение: Задача на границы

Вчера, после публикации письма, где автор представляла себя золушкой и описывала воображаемые школьные хороводы, я предложила задачу комментаторам: написать абзац, то есть маленький эпизод, как реальная золушка могла бы рассказывать про своих школьных поклонниках.

Задача, конечно, была трудной, я была готова, что никто не справится, но я была не готова, что шкатулки получатся такого размера.

Шкатулочкой мы с вами называем собирание корма для короны. Главный признак шкатулочки: в описаниях нет никакого конструктивного смысла, нет никакой цели, кроме как кормление короны (“я привлекательный”, “я востребованный”, “я всем нравлюсь”).

Огромная шкатулочка – это когда человек припоминает каждую мелочь, каждую деталь, которой можно накормить корону, и все, что связано с этими мелочами, он бережно хранит. Из-за количества мусора, который идет в шкатулку, шкатулочки раздуваются до неимоверных размеров.

Зачем нужно было это задание?

Целью задания было, во-первых, – оценить, почему взрослому человеку так сложно описать без шкатулки: 1) хоровод, 2) школьный.

А во-вторых, подумать, как обойти эти сложности.

Оценим теперь, в чем были сложности.

Когда человек описывает, как его любили и особенно как за ним гонялись, он непосредственно кормит корону. Если же человек при этом еще и вспоминает давние года и какие-то детские истории, это значит, что кормит корону он засохшими и выцветшими фантиками из шкатулки. Не чем-то актуальным хотя бы, а тем, о чем давно можно было забыть.

Очевидно, что золушка, тип заморозки, который отличается хорошими границами, скромностью и чувством достоинства, никогда этим заниматься не будет, не будет так унижаться и коллекционировать крошки (как писала почти треть комментаторов: “Я нравилась Пете, потом ко мне подошел Митя, потом мне написал Федя” – имена всех этих детей).

Если вы прочитаете истории, которые сочиняли люди, вы увидите три главных приема, которыми большинство пользовались, чтобы спрятать шкатулочку. И эти приемы иллюстрируют, что люди с плохими границами подразумевают под скромностью.

Первый прием: рассказывать об успехе, сопровождая восклицаниями: “не понимаю, почему со мной такое”, “не знаю, почему все ходили за мной…”. То есть людям с плохими границами кажется, что если выражать недоумение, то никто хвастовства не заметит, все поверят, что человек не замечал этого всего от скромности, хоть и рассказывает сейчас об этом, даже спустя много лет.

Второй прием: ссылаться на оценки других людей: «Подружки говорили, что я всем нравлюсь». Это мы и в письмах видим: “Говорят, что я выгляжу моложе!” Людям с плохими границами кажется, что им на слово не поверят, а если они сошлются на кого-то, то поверят на слово, что другой так думает.

Третий прием: жаловаться на успех, чтобы скрыть мотив хвастовства. Это вот как и предыдущие два приема – признак подводной жизни, то есть нулевой почти эмпатии – думать, что если выразить печаль, то никто хвастовства не заметит.

Ну и другими способами хвастовство тоже пытались скрыть. Многие так скрывали, что поклонников в их историях вообще уже не было: какие-то хорошие друзья, помощники, добрые тимуровцы. А иногда и вовсе просто враждебные девочки вместо поклонников и по этой вражде девчонок надо было догадаться, что враждовали те не просто так, а из-за ревности. Или описания каких-то школьных драк и надо было домыслить, что это были не просто драки, а из-за нее. То есть многие сами так привыкли лазить в голову, что и от других ждут ищеек, которые возьмутся расследовать ребусы.

После того, как никому не удалось приблизиться к описанию хоровода без шкатулки, я решила две трети задачи сама.

И я даже рассказала принцип решения. Единственный способ убрать из рассказа о школьных поклонниках шкатулку, это сделать так, чтобы информация эта получила какую-то цель. Пока цель – похвастаться или “просто рассказать”(= похвастаться), шкатулка всегда будет. А вот если цель рассказать что-то другое, более важное, что как-то связано с поклонниками, то шкатулки может не быть. Лучше, когда связь прямая, потому что если поклонники в истории не существенны, их можно и опустить. Лучше, когда поклонники – рычаг происходящего, когда благодаря им нечто хорошее происходит. Отсюда уже понятно, каким примерно может быть сюжет.

Я предложила два похожих сюжета. В одном золушка говорит про школьных поклонников, которых она сагитировала разобрать собак из приюта. В другом золушка вспоминает, как в советском школьном детстве пригласила своих кавалеров в парк в субботу, по одному, а собрав их там, организовала субботник.

Задние, которое я предложила, было уже совсем простым: рассказать две эти очень короткие истории так, чтобы в истории не было багов.

И вот здесь нас ждали печальные открытия.

Во-первых, люди не хотят писать по готовым шаблонам, хотят творить, даже если совсем не ориентируются в теме. Многие упорно сочиняли свои истории, все такие же плохие, как и в первый раз, и даже хуже.

Во-вторых, те, кто после моих просьб все-так брали мои шаблоны, увечили их до неузнаваемости. Простые сюжеты обрастали невероятными подробностями.

Сначала авторы долго объясняли, почему надо было спасать собак, как будто просто так это сделать нельзя. Умиление пушистиками, восклицания, как это грустно, что хвостатики оказались в такой ситуации – все это занимало основную часть рассказов. А дальше “золушка” у большинства просто писала пост с призывом в соцсети или обзаванивала знакомых, прося их взять щенков. На том истории про “хоровод” обычно и заканчивались.

Не легче пришлось и субботникам. Там авторы долго рассказывали про парк, про необходимость любви к природе, про сложности озеленения, и только потом переходили к тому, что “золушка” звала знакомых убираться, снабжая мешками и перчатками. Факт, что это были не просто знакомые, а ее поклонники, многие стыдливо опускали или неловко прилепляли и это болталось как случайная сопля.

То есть, несмотря на то, что я написала почти готовые истории, никто почти не смог их дописать или хотя бы переписать.

И сделать такое простое действие мешали несколько багов.

Во-первых, баг Выскочка. Очень хотелось навязать свое. Причем, как потом выяснилось, многим казалось, что свое написать легче, чем делать по готовому шаблону. Отрефлексируете почему?

Во-вторых, баг Оправдашка. Как-то не получается у людей начать с главного, хочется зайти издалека и рассказать никому не нужную и не несущую никакого смысла предысторию, растолковать все и объяснить. Это многословие – бич общения. Вы говорите столько лишнего, что до существенного дело уже не доходит. И самое главное: если вы посмотрите на все эти бесчисленные Оправдашки, вы увидите, сколько там пошлостей. Пошлость появляется тогда, когда у описаний нет цели и смысла, когда вы пытаетесь придать какой-то вес пустому месту и наполняете его вот так. Отрефлексируете, зачем хотелось написать пышное вступление?

Ну и Училка, в-третьих. Из-за того, что в историях есть этический момент, большинство пускались в морализаторство и занудство: учили читателя добру, объясняли, почему спасать собачек хорошо, почему зеленые растения так же нуждаются в заботе как и пушистики-хвостатики и “милые бабушки”. Вот зачем у всех почти появлялась Училка? Вроде про золушку речь и ее хороводы. Зачем эта лекция о важном, если надо было просто сказать, что собак хотели перестрелять, поэтому пришлось всем кавалерам позвонить и собак разобрали. Все, друзья. Это самодостаточная короткая история. Она не требовала никаких дополнений, как и история с субботником. Ее нужно было просто переписать от первого лица, избегая багов. Почему хотелось научить добру, можете отрефлексировать?

И вот когда кажется, что написать просто и без подробностей и без “красивостей” и без моралей – это как-то примитивно, значит Выскочка, Оправдашка и Училка не дают общаться.

Причем больше всего эти три бага вырастают, когда человек старается, когда ему хочется написать или сказать что-то этакое, умное или необычное или привлекательное. Это значит, что человек может нормально общаться с близкими, с друзьями, с теми, кто его не очень интересует, но стоит ему влюбиться или захотеть кому-то понравиться, он тут же обрастает этими багами и начинает излагать.

Помните письма онегиных-рапанов? А их диалоги? Те самые, знаменитые, где бедняги о простых вещах пишут высокопарным слогом и пытаются нагнать пафоса и тумана вместо живой болтовни. Вы смеялись, но так же выглядят те, кто пытается простую историю превратить то ли в притчу, то ли в проповедь.