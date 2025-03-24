 

Мнение «аналитика»: О главной причине медленной смерти ЖЖ… Девочки не виноваты?

24.03.2025, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Давайте без обиняков. Наш с вами «Живой Журнал» умирает. Медленно и верно.

И если раньше это было ещё теоремой, теперь на наших глазах превращается в аксиому. Отлитую в камне. Даже и доказывать уже никому не нужно. Не только лишь трафик говорит сам за себя.

Почему так произошло?

Одни винят редакцию, другие — сисадминов, третьи — владельцев: Rambler Group или Сбера, уже на выбор.

Но есть главный фактор. Он перед глазами, но его никто не видит. Потому что он большой, как слон.

С самого начала Живой Журнал жил как интеллектуальная площадка. И фоточки котиков, а также рецепты борща считались там моветоном. Зато были жаркие споры из-за поста Тёмы Лебедева из трёх точек. Ломать копья из-за них было вершиной интеллекта.

Так прошли «золотые нулевые», а за ними «суровые 10-е». И мир внезапно стал меняться. А сейчас его изменения уже очевидны не только для учёных.

Статистические данные указывают на снижение способности людей к сосредоточению, анализу информации и логическому мышлению с 2010 года. Вот ключевые показатели:
🔻 25% взрослых в развитых странах не справляются с базовой математикой, в #США этот показатель достигает 35%.
🔻 После 2015 года резко увеличилось число людей с проблемами концентрации внимания.
🔻 В 2022 году около половины опрошенных не прочитали ни одной книги за последний год, а 45% молодёжи почти ничего не читают вообще.
🔻 Падение навыков чтения и способности понимать простой письменный текст наблюдается как у подростков, так и у взрослых.
🔻 А главная проблема — изменение формата потребления информации. Если раньше люди осознанно искали знания, то теперь просто скроллят короткие посты от скуки. Что разрушает аналитическое мышление.

Грубо говоря, потенциальная аудитория #ЖЖ сильно поглупела. По естественным причинам прежние «зубры» и «титаны #мысли», делавшие славу Живому Журналу, ушли. А новая смена им не пришла, потому что современные #технологии пагубно повлияли на средний человеческий мозг. От стал уменьшаться в размерах, что фиксируют антропологи. Ибо, например, отпала потребность запоминать информацию и расширять эрудицию. Проще нагуглить.

То есть, ЖЖ как сообщество читателей и авторов длинных умных текстов оказался нужен лишь «маргиналам». И только Третья мировая война это, быть может, исправит. Или нет…

А уж что там делали или не делали «девочки» из Редакции ЖЖ — дело десятое. Против ветра не плюнешь.

С с другой стороны, а как же будет выживать человечество без «ветеранов умственного труда» из ЖЖ?

Неужели на ЧатGPT?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Видео ликвидации нациста Ганула

24.03 / Кандидатам наук, родившим и воспитывающим от 3 детей, будут присваивать докторскую степень без защиты диссертации

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Рам нужно занять больше территориальных интересов в Гренландии

24.03 / Мнение: Самая газифицированная страна в мире, мощнейшая русская турбина и энергетическое богатство россиян

24.03 / Вычислит по голосу, подаст сигнал в опеку: в России запустят анонимный телефон доверия для ЛГБТ-подростков

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Школа vs. парк в Саратове

24.03 / Австралийские архитекторы построили крайне необычный дом-туннель

24.03 / Комиссия РАН по борьбе с лженаукой самораспустилась после того, как у восьми академиков сбылись гороскопы

24.03 / Мнение: Отказ от родственников в сталинском СССР, письмо школьниц Луначарскому и за чей счёт выдавали жильё

24.03 / Популярные походные горелки Jetboil получили большое обновление

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика