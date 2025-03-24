Мнение «аналитика»: О главной причине медленной смерти ЖЖ… Девочки не виноваты?

Давайте без обиняков. Наш с вами «Живой Журнал» умирает. Медленно и верно.

И если раньше это было ещё теоремой, теперь на наших глазах превращается в аксиому. Отлитую в камне. Даже и доказывать уже никому не нужно. Не только лишь трафик говорит сам за себя.

Почему так произошло?

Одни винят редакцию, другие — сисадминов, третьи — владельцев: Rambler Group или Сбера, уже на выбор.

Но есть главный фактор. Он перед глазами, но его никто не видит. Потому что он большой, как слон.

С самого начала Живой Журнал жил как интеллектуальная площадка. И фоточки котиков, а также рецепты борща считались там моветоном. Зато были жаркие споры из-за поста Тёмы Лебедева из трёх точек. Ломать копья из-за них было вершиной интеллекта.

Так прошли «золотые нулевые», а за ними «суровые 10-е». И мир внезапно стал меняться. А сейчас его изменения уже очевидны не только для учёных.

Статистические данные указывают на снижение способности людей к сосредоточению, анализу информации и логическому мышлению с 2010 года. Вот ключевые показатели:

🔻 25% взрослых в развитых странах не справляются с базовой математикой, в #США этот показатель достигает 35%.

🔻 После 2015 года резко увеличилось число людей с проблемами концентрации внимания.

🔻 В 2022 году около половины опрошенных не прочитали ни одной книги за последний год, а 45% молодёжи почти ничего не читают вообще.

🔻 Падение навыков чтения и способности понимать простой письменный текст наблюдается как у подростков, так и у взрослых.

🔻 А главная проблема — изменение формата потребления информации. Если раньше люди осознанно искали знания, то теперь просто скроллят короткие посты от скуки. Что разрушает аналитическое мышление.

Грубо говоря, потенциальная аудитория #ЖЖ сильно поглупела. По естественным причинам прежние «зубры» и «титаны #мысли», делавшие славу Живому Журналу, ушли. А новая смена им не пришла, потому что современные #технологии пагубно повлияли на средний человеческий мозг. От стал уменьшаться в размерах, что фиксируют антропологи. Ибо, например, отпала потребность запоминать информацию и расширять эрудицию. Проще нагуглить.

То есть, ЖЖ как сообщество читателей и авторов длинных умных текстов оказался нужен лишь «маргиналам». И только Третья мировая война это, быть может, исправит. Или нет…

А уж что там делали или не делали «девочки» из Редакции ЖЖ — дело десятое. Против ветра не плюнешь.

С с другой стороны, а как же будет выживать человечество без «ветеранов умственного труда» из ЖЖ?

Неужели на ЧатGPT?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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