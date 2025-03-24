 

Кандидатам наук, родившим и воспитывающим от 3 детей, будут присваивать докторскую степень без защиты диссертации

24.03.2025, 19:33, Разное
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В положение о присуждении учёных степеней ввели пункт, позволяющий присваивать степень доктора наук по совокупности заслуг. Поскольку изменения вводятся с целью «дальнейшего улучшения демографической ситуации», одной из таких заслуг считается наличие 3 и более детей в семье соискателя.

В высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки заявили, что приветствуют это решение, как и любые другие министерские указы.

«Конечно же, я очень положительно оцениваю эту инициативу, – подтвердил председатель ВАК. – Раньше ведь стоял вопрос, кем ты будешь: семьянином или учёным. Это казалось несовместимым: ну как можно писать докторскую, когда тебе надо десять ребятишек воспитывать? Даже соискатели по теологии с таким не справлялись. Теперь можно всё успеть. Слава науке!»

Для представителей естественно-технических наук степень доктора будет присваиваться после предоставления свидетельств о рождении на всех детей в диссертационный совет. Кандидатам, претендующим на докторскую степень в социально-гуманитарных науках, всё же придётся выступить с научным докладом перед диссоветом. Для всех соискателей, имеющих хотя бы одного ребёнка, снизят число требумых опубликованных статей в индексируемых научных журналах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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