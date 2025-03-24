Комиссия РАН по борьбе с лженаукой самораспустилась после того, как у восьми академиков сбылись гороскопы

Российская академия наук (РАН) осталась без главного борца с мракобесием: комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований объявила о самороспуске.

Причиной стало то, что у восьми членов комиссии сбылись астрологические прогнозы, опубликованные в газете «Оракул».

– Мы больше не можем отрицать очевидное, – заявил бывший глава комиссии, академик Евгений Кругляков. – Звёзды не врут! Они знают о нас больше, чем мы сами.

По словам Круглякова, у него сбылся прогноз о внезапном повышении артериального давления и встрече с «темноволосой незнакомкой, которая изменит его жизнь». У других членов комиссии сбылись прогнозы о выигрыше в лотерею, повышении по службе и встрече с инопланетянами.

В РАН сообщили, что вместо ликвидированной будет создана новая структура – комиссия по изучению паранормальных явлений и связям с космосом.

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