 

Популярные походные горелки Jetboil получили большое обновление

24.03.2025, 14:15, Разное
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Серия походных горелок бренда Jetboil получила в этом месяце обновление, которое еще больше упрощает процесс приготовления пищи в условиях дикой природы. Это популярная у туристов система «все-в-одном», которая включает в себя котелок для готовки, фильтры, крышку-дуршлаг и чашку для готовой еды. Фирменный элемент – наружная термохромная индикация, которая показывает температуру готовящейся еды без необходимости открывать крышку и терять драгоценное тепло.

В обновленной версии скороварки Fast Boil получили механический регулятор подачи газа и розжига, который пришел на смену старой системе на основе проволоки и пьезоэлементов. Он проще, прочнее и надежнее, плюс заключен в керамический корпус для защиты. Вокруг шейки горелки теперь располагается ярко-оранжевая накладка, которая упрощает установку системы на баллон с газом и улучшает устойчивость всей конструкции.

Стабилизирующие ножки можно сложить внутрь горелки, а прочие элементы упаковать внутрь кастрюли для компактности. Чашка, помимо базовых функций, помогает удобно размещать конструкцию в рюкзаке, на велосипеде или лодке. Элемент FluxRing остался неизменным – это гофрированное металлическое кольцо на дне увеличивает площадь нагрева и ускоряет процесс кипячения. Пол-литра воды можно вскипятить всего за две минуты.

В целом, можно сказать, что Jetboil мудро учла отзывы пользователей, чтобы сделать популярную систему еще удобнее для использования после долгого дня на маршруте. Обновленные системы доступны уже сейчас, а их стоимость составляет $130 для Flash 1.0L, $145 для Flash Java и $100 для Zip.

Источник &#8212 Jetboil


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