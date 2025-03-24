Мнение: Чего школа точно не делает, так это не учит думать

В 2009 году, когда коррупционеры из приёмных комиссий надеялись ещё забороть ЕГЭ, чтобы продолжить ежегодную стрижку поступающих в вузы, в одной из крупных газет вышла статья с суровой критикой нового экзамена. Цитирую оттуда:

…ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности: медиков, физиков-ядерщиков. И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А это значит, что мы идем к потере адекватной коммуникации, без которой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страшным. И это не край бездны: мы уже на дне…

Той статье уже больше 15 лет, однако читатели пишут мне, что её до сих пор репостят, как свежий агитационный материал. Я проверил и… убедился, что так оно и есть. Статья стала классическим «письмом счастья»: блогеры разного размера (у некоторых по 50+ тысяч подписчиков) некритично пугают несвежими глупостями свою аудиторию, а та большей части верит блогерам на слово, не пытаясь проверить факты или хотя бы усомниться в них.

В реальной жизни ЕГЭ — ухватистый инструмент для оценки знаний.

Некоторые говорят, что по некоторым предметам измерить знания сложно, поэтому там ЕГЭ столь же плох, как и традиционные экзамены. Соглашусь, измерить гармонию алгеброй не всегда возможно, и ЕГЭ по литературе, например, не так точен, как я бы того хотел. Однако конкретно по математике и по русскому языку ЕГЭ работает надёжно, как швейцарский стрелочный штангенциркуль за 30 тысяч рублей. Если школьник получил высокий балл на ЕГЭ по математике или по русскому, вы можете быть уверены, что он действительно умеет читать, писать и считать.

Да, ЕГЭ можно купить. Однако цена вопроса — начиная от миллиона рублей за один экзамен, и это при условии, что у родителей школьника есть выход на надёжного коррупционера. Поэтому с приходом ЕГЭ коррупции при поступлении в вузы стало на порядок меньше: там, где раньше приёмная комиссия продавала 190 мест из 200, теперь по блату проходят 10 человек, а 190 поступают по результатам ЕГЭ или по официальным льготам.

Убедиться в вышесказанном несложно, достаточно сделать две вещи. Первое — лично пройти ЕГЭ по русскому или математике, чтобы оценить качество и уровень вопросов. Второе — поискать статистику по «стобалльникам с Кавказа» и убедиться, что никаких толп стобалльников на Кавказе нет.

Противники ЕГЭ, однако не выполняют даже первого действия — не проходят ЕГЭ самостоятельно, даже не открывают его. Им просто хочется ругать современное образование, а о том, что происходит в действительности, они не думают: сама идея проверки фактов им глубоко чужда.

Посмотрим на другую жизненную ситуацию, чтобы подсветить глубину проблемы. Когда два водителя переругиваются на парковке, сравнивая друг друга то с разными животными, то с известным резинотехническим изделием, каждый из спорщиков чётко осознаёт, что его оппонент — хомо сапиенс сапиенс, а не мохнатый осёл, например, и что вместо ослиных копыт у него ноги и руки, а вместо длинных ослиных ушей — нормального размера человеческие уши. Водитель называет другого водителя ослом в переносном смысле, понимая, что на самом-то деле это человек, а не осёл.

Когда же борцы против ЕГЭ называют экзамен «угадайкой», они действительно убеждены, будто ЕГЭ — это «угадайка», где школьник может набрать высокий балл, буквально угадывая ответы на вопросы. Повторюсь: они не рассматривают возможность ошибки или обмана, поэтому им не приходит в голову мысль пойти и посмотреть на ЕГЭ. И если завтра им скажут, что Путин, Трамп или Шольц — смотря кто им менее симпатичен — съедает каждое утро по одной кошке, они тоже поверят, так как новый «факт» уложится в приятную им картину мира, как влитой.

Вот, кстати, две типичные задачи ЕГЭ, это из разряда лёгких задач:

В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Финляндии, 7 спортсменов из Дании, 9 спортсменов из Швеции и 5— из Норвегии. Порядок, в котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, который выступает последним, окажется из Швеции.

<…>

log59 * log325 = ?

Как видите, тут нет вариантов ответа, из которых можно выбрать правильный угадыванием — это задачки на понимание. Если школьник понимает, что такое логарифм, и как считаются вероятности через комбинации, он решает эти задачи за одну минуту, в уме. А если не понимает, то смысла «натаскивать» и заставлять «зазубривать» нет — школьнику проще объяснить.

Другой миф, который тиражируют с аналогичным упорством — история про гвозди, которые якобы не производят в России. Напомню, три года назад крупный политик сказал, что, цитирую, «мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла». Политик ошибся, как это бывает со всеми нами — гвозди Россия выпускает, причём обеспечивает себя гвоздями на 100%.

Грубо говоря, картина такая: мы выпускаем 90 тысяч тонн гвоздей, из них 20 тысяч тонн продаём за рубеж, ещё 20 тысяч тонн покупаем за рубежом и в итоге потребляем сами те же 90 тысяч тонн. Зарубежную торговлю мы ведём из-за логистики (на восток страны проще завозить гвозди из-за рубежа) и из-за того, что гвозди бывают очень разные: там сотни, если не тысячи наименований. Какие-то виды гвоздей дешевле купить в России, какие-то — у иностранцев.

Собственно, мы и другие виды крепежа тоже делаем внутри страны: не на 100%, но хотя бы частично закрываем свои потребности. Вот в Татарстане, как сообщает РБК, запустили в 2023 году новое производство, будут делать 9000 саморезов в год, по 24 самореза в день (ссылка). И если объёмы выпуска показались вам необычайно скромными, то, повторюсь, мы все ошибаемся, журналисты делового СМИ тоже могут перепутать иногда штуки с тоннами, это нормально.

В любом случае, конкретно с гвоздями в России всё отлично — эту технологию мы уже освоили. Более того, в отличие от советских времён, когда в дефиците были любые стройматериалы, все виды гвоздей можно сейчас просто пойти и купить. Цитирую свежее из комментариев (ссылка):

Про гвозди. Со времён перестройки запомнилось. Михаил Сергеевич Горбачёв рассказывает по телевизору: «Получил письмо от одного рабочего. Пишет: “Был в отпуске (где именно он был, уже не помню). Хорошо отдохнул — привез из отпуска домой 20 кг гвоздей”». Дальше Горбачёв возмущается — как это так, в нашей стране человек даже гвоздей не может свободно купить и т.д. Сейчас в России гвозди есть. Помнится, на строительстве дома на дачном участке понадобились мне очень длинные гвозди. И я свободно купил гвозди длиной 200 мм! И было это ещё в 2005 году…

Так вот, несмотря на эти общеизвестные, многожды повторённые и легко проверяемые факты, мне постоянно пишут, будто в России даже гвоздей нет. Объяснять что бы то ни было бесполезно — недовольная Россией публика живёт на чистых эмоциях, сомнения и рефлексия ей глубоко чужды.

Для иллюстрации. Некий телеканал опубликовал заметку про политика, стыдящего Россию отсутствием отечественных гвоздей. У журналиста не хватило профессионализма, чтобы прочесть свежий отчёт о рынке гвоздей, однако журналист всё же указал в статье, что, цитирую, «в России гвозди производят в Карелии, Магнитогорске, Волгограде и других городах». А вот комментарии к этой статье (ссылка):

— У нас вообще ничего не делают. Промышленность в полном упадке, вернее, её нет.

— Неужели правда? До чего страну в таком случае довели.

— Вот такие у нас руководители, свои предприятия уничтожили, так что даже гвозди и многое другое покупаем за рубежом. Стыдно, ох как стыдно.

— Ну вот кто нами правит? Уже десятилетия на всех площадках интернета люди криком кричат, что практически все производства остановлены. Что мы только всё закупаем, и это из-за валютных откатов. Сейчас начались скандалы, Запад начал трясти офшоры, и там по всему миру обнаружены сотни миллиардов в долларах спрятанных российскими чиновниками откатов. Даже у финнов гвозди заказываем, всё, докатились.

— Начнем учиться делать гвозди…

— Она не знала, что все гвозди страны сделаны в Китае? А что она знает тогда, высшее руководство страны?

— Да уже всё будем закупать, ничего не производим.

Как вы можете заметить, тут нет ни одного комментария, хотя бы вскользь упоминающего про реальный расклад: про то, что Россия обеспечивает себя гвоздями на 100%. Более того, ни один (sic!) из комментаторов не смог осмыслить тезис из статьи: «в России гвозди производят в Карелии, Магнитогорске, Волгограде и других городах». Это предложение просто пролетело мимо мозгов аудитории, как созданное умелым фокусником слепое пятно. Искатели мрачного получили свою прикормку — свежую историю о том, как в России всё плохо — и впали в бездумное забытье от новой дозы любимой отравы.

При этом, казалось бы, Россия — четвёртая экономика планеты, в том числе и по промышленному производству. Больше, чем мы, производят только три страны мира — Китай, Индия и США. Но нет, выпускникам советских школ всё равно кажется, будто «у нас вообще ничего не делают», будто в России «промышленность в полном упадке, вернее, её нет».

Это к вопросу «умения учиться» которому учат школьников, и «критического мышления», которое им якобы в школах прививают. Как видите, в реальной жизни и то, и другое у огромной доли взрослых отсутствует начисто. Учиться они не умеют и не хотят уметь, а критическое мышление от них бесконечно далеко, так как они предпочитают дышать лозунгами, не включая мозг. «Мне хочется, чтобы так было, значит так оно и есть» — вот и весь мыслительный процесс.

Как систему образования исправить, и возможно ли это в принципе — большой вопрос. Однако лично мне кажется очевидным, что утверждения в духе «школа учит думать» оскорбительно антинаучны, что-то на уровне «в России нет асфальта». Ну я же вот прямо сейчас могу выглянуть из окна и увидеть там асфальт. Я могу выйти из дома, присесть на корточки и потрогать асфальт рукой. И я могу прямо сейчас открыть комментарии к любому чужому блогу, чтобы убедиться, что выпускники школ думать не умеют и даже не пытаются, причём не умеют массово, 9 взрослых из 10.