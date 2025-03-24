 

Канье Уэст по ошибке процитировал Карла Маркса вместо Гитлера

24.03.2025, 13:33, Разное
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Скандально известный рэпер Канье Уэст вновь оказался в центре внимания – во время выступления на митинге в поддержку превращения США в абсолютную монархию он по ошибке процитировал Карла Маркса вместо Адольфа Гитлера.

– В капиталистическом обществе живой труд есть лишь средство увеличить накопленный труд. В коммунистическом обществе накопленный труд есть лишь средство расширить, обогатить, облегчить жизненный процесс рабочих, – провозгласил Уэст со сцены, чем вызвал недоумение у собравшихся.

Представители антидиффамационной лиги выразили возмущение и заявивли, что Уэст «в очередной раз продемонстрировал свое невежество и неуважение к истории». Однако, по мнению некоторых экспертов по public relations, ошибка допущена неслучайно – рэпер пытается привлечь на свою сторону левую аудиторию и дистанцироваться от обвинений в правом радикализме и белом национализме.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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