 

Мнение «аналитика»: О непотопляемом… Узнали?

24.03.2025, 8:25, Разное
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Да, не тонет

Да, «в обойме»…

Но как сильно он изменился за последний год!

Прямо сразу и не узнать персонажа.

Однако, вы всё же попробуйте.

Фото под катом.

Вот он.

Ну как, узнали?

Что это с ним?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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