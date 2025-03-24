Мнение «аналитика»: О непотопляемом… Узнали?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Да, не тонет…
Да, «в обойме»…
Но как сильно он изменился за последний год!
Прямо сразу и не узнать персонажа.
Однако, вы всё же попробуйте.
Фото под катом.
Вот он.
Ну как, узнали?
Что это с ним?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет