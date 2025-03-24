 

Мнение: Вместо секса – смерть

24.03.2025, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В разгар ковидо-истерии в залах бывало и еще меньше зрителей, можно было и вообще одному на весь зал оказаться (представлять себя товарищем Сталиным в его персональном кинозале). Так что в принципе – ничего особенного.

Что сказать о фильме «Дикая» с позиции простой беспристрастной оценки, не вдаваясь в детали? В принципе – почти такое же дерьмо, как и почти весь нынешний Голливуд: тупо, бездарно и бессмысленно. Но если разбираться – то, конечно, есть нюансы.

Что касается основной идеи сюжета – в принципе, она неплохая: гламурная девица вместо Ниццы, куда она летела с «папиком», чтобы попить коктейли, внезапно оказывается в Якутии посреди тайги, причем «как была» – в помаде, с айфоном, пляжной сумкой, в купальнике и босоножках. А там – тайга, река Вилюй, медведи, крысы и муравьи. Хорошо, что хотя бы лето, а не мороз под минус 55 (вот тут бы ей в босоножках сразу б пришел каюк).

То есть главная идея, как сразу отмечаем, откровенно садистская, в духе нынешней РФ: посмотреть на мучения кого-нибудь слабого в жестоких условиях. Но можно было бы сделать что-то забавное, тем более, что актриса в главной роли «модели», Таисия Вилкова, хоть и в самом деле «модель», но, как ни странно, умеет играть.
Понятно, на что с самого начала была ставка: на полуголую Вилкову (в некоторых моментах она раздевается и вовсе догола) в купальнике, а также на величественные виды русской (а точнее – якутской) природы…

Первый опыт понимания СВО через российское киноискусство, которое благоразумно про СВО вообще ни словом не упоминает, но все равно – пропитано “операцией” до горлышка. Смотрим, читаем любимый Бусти. Ссылка – https://boosty.to/sapojnik Велкам!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Мнение «аналитика»: О самом страшном… Апокалипсис на горизонте?

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Про китайских миротворцев на Украине

24.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Неволя маркиза де Тараса

24.03 / Мнение «аналитика»: О культурном коде украинца… Так что там про «один народ»?

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Суджа. Анатомия разгрома. Часть №2

23.03 / Мнение: Письмо: “Обращались как с принцессой”

23.03 / Россиянам разрешили быть осужденными за отказ свидетельствовать против себя и близких

23.03 / Мнение «аналитика»: О главном секрете Сергея Лаврова… Как, всего ДВА сантиметра?

23.03 / Мнение: Иноагент Чацкий, болезнь друга Пушкина и хорошо ли писал Лев Толстой

23.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Индия громит сеть фонда Сороса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика