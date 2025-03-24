Мнение: Вместо секса – смерть

В разгар ковидо-истерии в залах бывало и еще меньше зрителей, можно было и вообще одному на весь зал оказаться (представлять себя товарищем Сталиным в его персональном кинозале). Так что в принципе – ничего особенного.

Что сказать о фильме «Дикая» с позиции простой беспристрастной оценки, не вдаваясь в детали? В принципе – почти такое же дерьмо, как и почти весь нынешний Голливуд: тупо, бездарно и бессмысленно. Но если разбираться – то, конечно, есть нюансы.

Что касается основной идеи сюжета – в принципе, она неплохая: гламурная девица вместо Ниццы, куда она летела с «папиком», чтобы попить коктейли, внезапно оказывается в Якутии посреди тайги, причем «как была» – в помаде, с айфоном, пляжной сумкой, в купальнике и босоножках. А там – тайга, река Вилюй, медведи, крысы и муравьи. Хорошо, что хотя бы лето, а не мороз под минус 55 (вот тут бы ей в босоножках сразу б пришел каюк).

То есть главная идея, как сразу отмечаем, откровенно садистская, в духе нынешней РФ: посмотреть на мучения кого-нибудь слабого в жестоких условиях. Но можно было бы сделать что-то забавное, тем более, что актриса в главной роли «модели», Таисия Вилкова, хоть и в самом деле «модель», но, как ни странно, умеет играть.

Понятно, на что с самого начала была ставка: на полуголую Вилкову (в некоторых моментах она раздевается и вовсе догола) в купальнике, а также на величественные виды русской (а точнее – якутской) природы…

Первый опыт понимания СВО через российское киноискусство, которое благоразумно про СВО вообще ни словом не упоминает, но все равно – пропитано “операцией” до горлышка. Смотрим, читаем любимый Бусти. Ссылка – https://boosty.to/sapojnik Велкам!