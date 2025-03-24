Рупор кремлевской пропаганды: Про китайских миротворцев на Украине

Про китайских миротворцев на Украине.

1. Китай пока официально не объявлял, что собирается отправлять своих миротворцев на Украину.

2. Согласно публикациям западной прессы, такая тема обсуждается и теоретически, Китай мог бы рассмотреть такое предложение, так как оно позволило бы Китаю утверждать, что его концепция мирного урегулирования восторжествовала и он является одним из гарантов мира.

3. В случае актуализации вопроса и перевода его в практические обсуждения, Россия скорее всего согласится с наличием китайских миротворцев вместо миротворцев НАТО, Европа гипотетически может на это пойти в пику Трампу, но США скорее всего откажутся, так как США при Трампе занимаются последовательным давлением на международные позиции Китая, которые очевидно укрепятся при размещении китайских миротворцев на Украине.

4. Так как Россия не согласиться на миротворцев из НАТО, а Запад на миротворцев из ОДКБ, устраивающим всех вариантом могли бы стать миротворцы из нейтральных неевропейских стран – Индии, Лиги Арабских государств или Африканского Союза. Наиболее удобным для всех был бы вариант с индусами.

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Источник: Colonel Cassad

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