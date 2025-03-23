Мнение: Кто электрифицировал Россию, лампочка Ильича и счёт за электричество в СССР

1. Как мы с вами уже обсуждали, до 1917 года Россия была одной из самых «электрических» стран. При Николае II электростанции появлялись повсюду, как грибы после дождя, и Россия входила тогда по выработке электричества в пятёрку самых развитых стран. Вот ещё немного впечатляющих цифр данных о взрывной электрификации тех лет (ссылка):



…В 1905 году, в русском государстве, без учёта Финляндии, по подсчётам Министерства финансов было 5462 электростанций, которые вырабатывали примерно 482 млн кВт⋅ч электроэнергии, из которых: 240 млн кВт⋅ч использовалось “для технических нужд и для движения”, 222 млн кВт⋅ч для всех видов освещения, в том числе 9.7 млн кВт⋅ч для освещения улиц, а так же 19,7 млн кВт⋅ч использовалось трамваями.

…в 1913 году в Российской империи было 9537 электростанций, общая выработка электроэнергии которых составляла около 1,876 млрд кВт⋅ч, из которых: 1,283 млн кВт⋅ч использовалось “для технических нужд и для движения”, около 385 млн кВт⋅ч на освещение всех видов и около 205 млн кВт⋅ч тратилось на трамваи.

К концу 1916 года, последнего полного года существования русской монархии, согласно данным разработчиков плана ГОЭЛРО, объёмы выработки электроэнергии Российской империи составляли около 4 млрд кВт⋅ч.

То есть, с 1905 по 1916 год, объёмы выработки электроэнергии в Российской империи выросли более, чем в 8 раз, электрификация в русском государстве шла высочайшими темпами…

[В ходе] Гражданской войны выработка электричества в России катастрофически обвалилась. К 1921 году она составила всего 0,5 млрд кВт⋅ч, то есть упала от максимальных значений 1916 года в 8 раз, до уровня 1905 года.

Согласно советской мифологии дореволюционная Россия была эдаким болотным сонным царством, в котором ничего не происходило и практически не развивалось, так как царь и дворяне думали только о балах и тому подобных буржуазных излишествах. В реальной жизни, как видите, можно было наблюдать восьмикратный (!) рост объёмов производства электричества за 8 лет.

Ещё один пример — школы. Цитирую (ссылка): «С 1894 по 1914 годы число начальных школ в империи выросло в два раза, а средних школ и гимназий – в 15 раз. С 1890 по 1917 год количество студентов увеличилось без малого в 11 раз. При Николае II народное образование развивалось намного быстрее, чем в сопоставимые советские годы».

2. Забавный факт: во время ленинской «электрификации всей страны» большевики выдавали за «лампочку Ильича» дореволюционные лампочки заводов Сименса, массово выпускавшиеся в Российской Империи. Цитирую Genby (ссылка):



Крестьяне на фото вкручивают танталовую электрическую лампу накаливания, запатентованную в США в 1905 году. В 1903 году в фирме Сименс научились получать порошковый тантал методом электролиза расплавленных сред, а после из этого порошка получать ковкий тантал и уже из него делать волочением танталовую проволоку 0,05 мм. В 1906 году зарегистрирована торговая марка производителя этих электрических ламп накаливания с ОСмий-вольфРАМовой спиралью (ОС-РАМ, OSRAM). Ныне OSRAM AG — является дочерним предприятием концерна Siemens AG.

Но в те времена Сименс была практически российской компанией, точнее её подразделение электротехнических заводов в России Сименсъ и Галске. Фирма Siemens & Halske с 1905 по 1910 годы произвела приблизительно 27,5 миллионов таких лампочек, в том числе 9 млн ламп в США и 3 млн ламп в России.

Конечно, большевики украли бесплатно национализировали все эти заводы, Сименс выгнали из России, а уже устаревшие танталовые лампы Сименс образца 1905-1910 коммунисты начали выдавать за лампочки Ильича 1920 года.

Напомню, семья немецких предпринимателей Сименсов была наполовину русской: Сименсы жили в России, строили заводы в России, платили налоги в России и, вообще, связывали своё будущее с нашей страной. К примеру, Карл Фёдорович Сименс много лет провёл в Петербурге, создавал российскую телеграфную сеть и производил электротехнику, был возведён в русское дворянство Николаем II. Легендарный завод Севкабель, например, изначально назывался «кабельный завод Сименс и Гальске» — фамилии создателей вычеркнули из его названия в 1918 году.

Россия была до 1917 года страной колоссальных возможностей, лучшие европейские компании считали за честь открыть подразделение в Российской Империи. Наши технологии были современными на 100%, при этом многие изобретения делались в самой России, так как русская инженерная и научная школы были одними из лучших в мире.

Огромные размеры нашей империи также не были проблемой, так как страна была охвачена сетью железных дорог, тянущихся на невозможные в маленькой Европе расстояния. За это, впрочем, стоит благодарить не только Николая II, но и предыдущих императоров, Александра II и Александра III. В последние десятилетия империи темпы прокладки железных дорог были такими, что советские вожди даже приблизиться к ним не могли (ссылка).

3. В комментариях wv_a рассказывает, на что житель обычной советской квартиры тратил электричество, и почему на счётчике набегали такие цифры (ссылка):

Вы спрашивали, «куда советский человек мог потратить целую тысячу киловатт-часов». За тысячу не скажу, но 350 кВт⋅ч потратить было легко.

Во первых, — лампочки. Те, которые сейчас имеют мощность от 15 Вт, с нитью накаливания нужно было ставить от 75 Вт. На освещение квартиры в целом было вкручено лампочек до 500-1000 Вт.

Далее. Телевизор. Сейчас LED 55“ потребляет ватт 60. Тогда, ламповый, 24“ – 61см (даже не верится, что такой маленький, когда в СССР был самым большим. Был конечно ещё громадина Горизонт аж 28“ – 72см, но это были единичные экземпляры) — 150-250 Вт.

Холодильник — 350-500 Вт.

Пусть лампочки и телевизор работали по 6 часов в сутки — 9 кВт⋅ч. Холодильник, 18 часов в сутки — 2,5 кВт⋅ч. Итого 345 кВт⋅ч. Это летом. Осенью-зимой добавлялись электрообогреватели, 20-50 кВт⋅ч за сутки. Это 600-1500 кВт⋅ч. за месяц.

Вроде особо больше электроприборов и не было. Разве что утюги. И страшные как атомная война электрочайники.

Миксеры, микроволновки, фены, электромясорубки, кофеварки как правило были из области фантастики.

Справедливости ради, в середине 20-го века вообще мало кто думал о рациональном использовании энергии, однако развитые социалисты ресурсы тратили с особой расточительностью: «колхозное не жалко».

Также советская система подталкивала чиновников к бездумному увеличению мощностей. В городе не хватает энергии? Построим новую электростанцию! На строительстве можно будет заработать аппаратные очки, тогда как на экономии электричества можно будет только потерять: с точки зрения чиновника, чем меньше ты потратил, тем меньше тебе выделят на следующий год.