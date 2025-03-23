Производитель роботов-пылесосов Roomba предупредил о возможном банкротстве в ближайшие 12 месяцев

Известная во всем мире компания iRobot — производитель знаменитых роботов-пылесосов Roomba — сообщила о серьезных финансовых проблемах, которые могут привести к ее ликвидации уже в ближайший год.

В свое время iRobot стала родоначальницей целого направления бытовой техники, благодаря созданию Roomba. Однако у нее быстро появилось множество конкурентов, которые стали обходить ее, выпуская пылесосы с большим количеством функций по более низким ценам.

Ситуацию не спасла даже готовность компании Amazon приобрести iRobot в 2022 году за $1,7 млрд., из-за чего ее акции стремительно подорожали на 20 %. Однако спустя полтора года многообещающая сделка расстроилась из-за противодействия антимонопольных регуляторов Евросоюза, что привело к отставке президента компании Колина Энгла, падению прибыли в 2024-м на 44 % год к году и увольнению почти половины сотрудников.Источник — Techspot