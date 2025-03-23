Школьников, смотрящих аниме, начнут ставить на учёт в детскую комнату полиции

МВД выпустило приказ, в соответствии с котором просмотр аниме подростками отнесён к проявлению деструктивного поведения и становится основанием для применения мер предупредительного воздействия.

Из документа следует, что несовершеннолетних, которых застали за просмотром аниме, использованием характерного для анимешников жаргона или уличили в обладании аниме-атрибутикой, будут ставить на учёт. С провинившимися и их родителями проведут профилактические беседы в инспекции по делам несовершеннолетних.

– Меры будут самые строгие: эту новую и опасную субкультуру надо искоренять. Как бешеных собак! – считает источник в общественном совете ведомства.

К школьникам, которых уличили в просмотре аниме повторно, применят наиболее строгие меры воспитательного воздействия – от недопуска к ОГЭ или ЕГЭ до отправки в колонию для несовершеннолетних на срок не менее трёх месяцев.

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