 

Школьников, смотрящих аниме, начнут ставить на учёт в детскую комнату полиции

23.03.2025, 13:33, Разное
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МВД выпустило приказ, в соответствии с котором просмотр аниме подростками отнесён к проявлению деструктивного поведения и становится основанием для применения мер предупредительного воздействия.

Из документа следует, что несовершеннолетних, которых застали за просмотром аниме, использованием характерного для анимешников жаргона или уличили в обладании аниме-атрибутикой, будут ставить на учёт. С провинившимися и их родителями проведут профилактические беседы в инспекции по делам несовершеннолетних.

– Меры будут самые строгие: эту новую и опасную субкультуру надо искоренять. Как бешеных собак! – считает источник в общественном совете ведомства.

К школьникам, которых уличили в просмотре аниме повторно, применят наиболее строгие меры воспитательного воздействия – от недопуска к ОГЭ или ЕГЭ до отправки в колонию для несовершеннолетних на срок не менее трёх месяцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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