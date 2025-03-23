Аудитория Telegram достигла миллиарда пользователей

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23.03.2025, 12:25, Разное
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о новом достижении. Количество активных пользователей мессенджера за прошлый год увеличилось на 50 млн. и перевалило за миллиард. Другое достижение – в 2024 году площадка получила чистую прибыль в размере $547 млн.

Дуров хвалит свое детище и одновременно нелестно отзывается о ближайших конкурентах в лице WhatsApp. По его мнению, наличие 2 млрд пользователей у этого мессенджера не имеет особого значения, так как Telegram растет, тогда как WhatsApp стагнирует. Дуров обвиняет конкурентов в краже идей и инноваций, а также осуждает их траты на рекламу и лоббистов в попытке ослабить развитие его платформы.

Отдельный момент – Дуров открыто заявляет о том, что Telegram остается независимым сервисом, опять же, в отличие от конкурентов. После ареста во Франции в августе минувшего года ему пришлось пересмотреть свою политику и начать сотрудничество со спецслужбами западных стран — в частности, с США. Теперь Telegram предоставляет детальную информацию обо всех пользователях, которые попадают в сферу интересов американских силовиков.Источник &#8212 Techspot


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