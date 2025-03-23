Генерал ЦРУ: «Биткоин создал Ким Чен Ын, чтобы финансировать ядерную программу»

Генерал ЦРУ в отставке Рональд Килпатрик, выступая на конференции по кибербезопасности DSC-2025, заявил, что криптовалюту Bitcoin создал глава КНДР Ким Чен Ын.

Именно этим объясняется невероятная лёгкость, с которой северокорейские хакеры похищают биткоины по всему миру, считает экс-генерал.

Килпатрик отметил, что никто и никогда не видел настоящего создателя Bitcoin, а фигура Сатоши Накамото, который якобы его придумал, с высокой вероятностью – всего лишь мистификация северокорейских спецслужб. Благодаря усилиям своих неуловимых хакеров, КНДР уже входит в тройку лидеров по объему криптоактивов, уступая только США и Китаю. Общая сумма похищенных биткоинов оценивается экспертами в астрономические $6 триллионов, и эта сумма ежедневно увеличивается.

– Эти деньги идут на финансирование северокорейской ядерной программы и покупку новых лимузинов для товарища Кима, а также на оплату гастролей северокорейских ансамблей песни и пляски по всему Тихоокеанскому региону, – считает генерал Килпатрик.

По словам разведчика, его теория согласуется с другими фактами – как следует из северокорейских источников, Ким Чен Ын обладает невероятным интеллектом, граничащим с гениальностью, может похвастаться нечеловеческой выносливостью, ловкостью, проницательностью, . Такой человек, по мнению американца, вполне мог разработать биткоин и заложить в алгоритм скрытую уязвимость.

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