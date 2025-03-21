Мнение: Молодёжь не может вкрутить лампочку и забить гвоздь, экономика скуфов и раскладка яиц по корзинам

1. Западные страны охватил ещё и бытовой кризис. Молодые люди до 40 лет, относящиеся по западной терминологии к поколениям миллениалов и зумеров, не умеют делать элементарные вещи по дому: для них проблемой является заменить перегоревшую лампочку или забить гвоздь в стену, для этого они вызывают электриков и ремонтников. Про чуть более сложные вещи — прошприцевать подвеску, починить недоузок — уже даже и речи не идёт. В США и Великобритании среди молодых людей популярно отношение к жизни по принципу GOTDOIT (читается «готду’ит») — «Пусть это сделают другие». (ссылка):

…Каждый пятый (21 процент) респондент в возрасте от 18 до 27 лет предпочел обратиться за помощью к профессиональному электрику ради замены лампочки в светильнике на потолке. Аналогичный ответ дали 22 процента представителей поколения миллениалов (28-43 года). Еще 22 процента зумеров и 19 процентов миллениалов сообщили, что попросят сделать это своих родителей. Четверть юных британцев объяснили нежелание менять лампочку самостоятельно тем, что она может оказаться слишком горячей. В свою очередь, две трети миллениалов испугались возможного повреждения проводки или электрических сетей. Пятая же часть опрошенных призналась, что боятся лезть на высокую стремянку ради замены лампочки на потолке.

…каждый десятый (11 процентов) зумер и миллениал испытывает трудности при установке фоторамки на стену из-за страха неправильно забить гвоздь в стену. По их мнению, с этой задачей гораздо лучше справится опытный плотник

…почти 50 процентов опрошенных зумеров заявили, что не смогут самостоятельно помыть машину или заменить стеклоочистители. Также выяснилось, что более трети молодых людей понятия не имеют, как устроен автомобиль, и не смогли определить, где находится аккумулятор. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что многие представители поколений Z и Y не знают, как выглядит гаечный ключ (30 процентов) или плоская отвертка (21 процент)…

Траты молодых британцев на бытовые задачи в среднем составляют около 1,3 тысячи фунтов стерлингов в год (чуть более 157,1 тысячи рублей по курсу на момент публикации материала). Расходы более старших поколений оказались гораздо меньше. Например, аналогичные ежегодные траты британцев, родившихся в 1964-1980 годах, составили порядка 470 фунтов стерлингов (порядка 56,8 тысячи рублей), а бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения) — лишь 300 фунтов (примерно 36,3 тысячи рублей). <…>

Профессор из Эдинбургского университета Стивен Уоллес связывает отсутствие у молодых британцев базовых навыков с особенностями их периода взросления. Зумеры и миллениалы, утверждает он, в большинстве своем росли в достатке в условиях постоянной родительской опеки. Они привыкли получать все необходимое при помощи одного клика и реализовывать свои потребности по запросу в интернете. «Эти факторы естественно привели к снижению интереса к ручному труду», — заключил Уоллес.

2. Дональда Трампа, впрочем, усадили в президентское кресло не восторженные зумеры с цветными волосами. Новый президент США опирается на скуфов: немолодых людей с брюшком, которые не падают в обморок при виде гаечного ключа, так как каждый день крутят им гайки на своём рабочем месте (ссылка).

Зарплаты у них маленькие, кредиты большие, жизнь — несладкая. Марксистская повестка — БЛМ, АБВГД+ и тому подобное — от этого поколения бесконечно далека. Лозунги Трампа хорошо ложатся на их здравый смысл: восстановить промышленность, уволить срамцов из школ, ввести пошлины импорт, чтобы защитить американские рабочие места.

3. В Школе Капитализма я рассказываю про раскладку яиц по корзинам. Цитирую из середины поста (ссылка):

…одним из важных активов стоит считать себя. К примеру, если у вас зарплата 80 тысяч, нормальное здоровье и далёкий от пенсионного возраст, то вы стоите 19,2 млн рублей. Потому что тогда вы — консервативная, надёжная инвестиция, а 19,2 млн рублей при доходности в 5% годовых оборачиваются (без учёта налогов) как раз 80 тысячами в месяц.



Если у вас зарплата не 80 тысяч, а 800 тысяч, то есть в разы выше средней, то вы более рискованный актив — в случае чего вам будет сложнее устроиться на столь же высокую зарплату. Также ваша стоимость как актива снижается, если вы скорее «аппаратчик», чем специалист, то есть завязаны скорее на личные связи с конкретными людьми в конкретной организации, нежели на универсальные профессиональные навыки.



Рассмотрим теперь два сценария.



Сценарий А. Молодой крепкий бульдозерист получает 140 тысяч рублей в месяц. Все 100% его свободных денег, то есть 700 тысяч рублей, вложены в ЗПИФ «Нуф-Нуф», специализирующийся на деревянных экодомах.



Считаем. Сам бульдозерист — говорящее орудие — стоит 140*12/0,05 = 33,6 млн рублей. Плюс паи в ПИФе — ещё 0,7 млн. Итого 34,3 млн рублей, из которых 98% приходятся на рабочие руки инвестора и только 2% — на некий малоизвестный ЗПИФ. Пожалуй, устойчиво (а если отложить на депозит 420 тысяч, три месячных зарплаты, будет совсем хорошо).



Сценарий Б. У пенсионера есть 15 млн рублей, которые он ухнул в ЗПИФ «Нуф-Нуф». Пенсия — 21 тысяча рублей. Оценим пенсию в 5 млн рублей (так как 5% от 5 млн рублей — это примерно 21 тысяча в месяц). Получается, что у пенсионера 25% активов лежат в Пенсионном фонде, а 75% — в одном-единственном ЗПИФ. Уже рискованно — особенно если несжимаемые ежемесячные траты инвестора больше, чем его пенсия…