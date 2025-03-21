Мнение «аналитика»: О поисках счастья для женщин за 40… Всё сложно?

Она родилась в «другой стране», в простой семье, да ещё и в провинции. Пусть не далёкой от Москвы, но всё же. Казалось бы, куда при таких раскладах искать принца или «звезду». Обычное женское счастье найти бы – и то радость. А там дети, быт, «привычка свыше нам дана…».

Многие так думают и так живут. А потом вздыхают в тоске «разве это #жизнь!».

Но вот вам вдохновляющий пример обратного.

Итак, она родилась ещё в #СССР и стала вторым ребёнком в семье бывших студентов, которые жили и работали в Ярославле. Мама секретарём суда, папа – ассистентом философа на кафедре местного университета. Не олигархи, прямо скажем. Зато во всём помогали друг другу: сначала папа «тянул» маму, затем она его. Так для девочки сложилась главная «ролевая модель».

И, да, папа был младше мамы – возможно, это также повлияло…

Потом как-то всё закрутилось — Перестройка, «лихие 90-е», «золотые нулевые». Маму с папой социальные лифты внезапно вынесли на самый верх, и повзрослевшая девочка – теперь #женщина – с головой окунулась в мир таких возможностей, о которых в Ярославле не смела даже мечтать. Училась в Лондоне, работала в Китае, открывала для себя планету. До личной ли жизни тут?

Но годы летят быстро. Вот ей уже «немного за 30», потом «хорошо за 30» и даже «под 40». А скромного женского счастья нет, как нет. И даже сплетен о нём нет. Пусто-пусто. Но… Как это нет? Надо бороться и достать, найти и перепрятать. Поэтому со всем пылом общественницы она пустилась в борьбу за личное.

Тут, конечно, слухи пошли косяком. И с кем её только не/ни соединяла молва! Даже, понимаете ли, с Самим… Поговаривали, что ей удалось там даже кое-кого подвинуть…

Однако, ненадолго. Потому что бывшие спортсменки намного лучше адаптированы к жёсткой конкуренции, чем «девочки из высшего общества». Даже если у последних очень пробивные мамаши.

В итоге молодая женщина «за 40» обратилась таки к семейной истории. Всё поняла. Благоразумно оставила в покое дедушку и нашла, кого помоложе. Сильно моложе себя. Наверное, теперь счастлива.

Короче, это не о том, что «за счастье надо бороться и не сдаваться календарю». Это #история о том, что Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной и доцента ИОН РАНХиГС, одного из лидеров российских «методологов» Михаила Мизулина, теперь «официальная девушка» певца SHAMAN (в миру – Ярослав Дронов). Фанаты артиста считают, что именно ради неё он похоронил свой предыдущий брак, второй по счёту.

И несмотря на разницу в возрасте – ему скоро 34, ей уже 40+ – они говорят, что счастливы вместе. Ведь мужчине важны не «ноги красивые, волосы и так далее». Ему главное, «чтобы к человеку тянуло, чтобы чувствовать, что мы с ним на одной волне, что хорошо с человеком, просто хорошо». А ещё пара клянётся, что их прочно объединяет любовь к Родине…

Так вот ты какой, рецепт женского счастья в возрасте «за…»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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