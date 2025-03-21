В Польше упразднили город, все жители которого уехали на заработки в Великобританию

Правительство Польши упразднило город Мыдло, когда-то насчитывавший 80 тысяч жителей.

Причиной тому стала тотальная эмиграция населения – подавляющее большинство уехали на заработки в Ирландию и Великобританию.

Пресс-секретарь министерства регионального развития Польши рассказал, что в последнее время в городе жили не более 200-300 человек – в основном это те, кому запретили въезд в Великобританию по разным причинам. В конце концов власти решили присоединить населённый пункт к соседнему селу.

– Мы боролись до последнего и даже просили МИД обратиться к Великобритании, чтобы она вернула нам население, – поделился мэр упразднённого города. – К сожалению, дипломаты сразу нам отказали: оказывается, это не первый такой случай, и британцы всегда что-то рассказывают о правах человека и возвращают только самых проблемных людей, которые попадаются на криминале. Но у нас Мыдло, а не Магадан, нам такие не нужны.

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