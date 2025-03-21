 

Клавиатура с 1000 кнопок печатает целые слова вместо букв

21.03.2025, 15:40, Разное
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Автор YouTube-канала под ником Attoparsec представил свое очередное абсурдное (как он сам подчеркивает) детище. Это гигантская клавиатура из пяти секций, которая состоит из 1020 клавиш. Сам клавиши тоже огромные, шириной в дюйм (2,54 см) – это необходимо для того, чтобы каждая из них вмещала целое слово.

Идея позаимствована из комикса Рэндалла Манро «Up Goer Five», где тонкости ракетостроения пытались объяснить с использованием 1000 наиболее распространенных слов английского языка. Attoparsec развил концепцию и создал условно универсальную клавиатуру, которая позволяет при помощи готовых слов выразить почти любую мысль. Помимо самих слов он добавил 20 функциональных клавиш для написания множественных форм слов, добавления суффиксов и т.д.

Изготовление монструозной клавиатуры оказалось крайне сложным и заняло полгода. А научиться работать с ней – почти подвиг, так как размаха рук обычного человека не хватает, чтобы достать до всех клавиш. Найти нужное слово взглядом быстро тоже не выйдет. Приходится заниматься экзотической гимнастикой, двигаясь туда-сюда всем телом, чтобы набирать текст.

Но самое печальное – это заведомо тупиковое направление. Использование целых слов вместо составления их из букв не ускоряет, а сильно замедляет набор текста. При стандартной скорости печати порядка 83 слов в минуту на типовой QWERTY-клавиатуре Attoparsec на своем собственном детище выдает не более 13 слов в минуту. Но все равно гордится своей работой, которую назвал «Ten Hundred Computer Letter Getter».

Источник &#8212 Attoparsec


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