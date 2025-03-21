Трамп пригрозил прекратить обучение российских пилотов F-22, если Москва продолжит наступать

Российские пилоты, проходящие сейчас в США обучение на самолётах F-22 Raptor, могут быть отстранены от занятий, если Москва не согласится на «хотя бы какое-то перемирие», пригрозил президент Дональд Трамп.

Впрочем, он добавил, что на такой шаг американская сторона пойдёт не ранее лета, чтобы не нарушать уже имеющиеся договорённости.

16 российских лётчиков прибыли на обучение в штат Аризона в начале марта – они будут осваивать искусство пилотирования американских многоцелевых истребителей до 5 июня. В общей сложности Трамп планирует поставить в Россию до двух десятков F-22 – таким образом он хочет «уравновесить ситуацию в воздушном пространстве для справедливых переговоров на случай, если Европа отправит Украине свои новейшие самолёты».

– Если они не пойдут хотя бы на какое-то перемирие, мы не примем новых пилотов в июне… Мы обучим эти 16 человек, но на этом всё. Трудно летать на современных самолётах, когда у тебя нет достаточно квалифицированных людей. Я призываю российскую сторону проявить конструктивный подход, если они хотят эффективно воевать нашей техникой, – сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

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