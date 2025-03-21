Создатель оригинальных Pebble выпустил две новых модели смартчасов

Бывшим пользователям популярных смартчасов компании Pebble Technology (2012-2016 г. г.) наверняка будет интересно узнать о том, что ее основатель Эрик Мигиковски выпустил две новые модели смартчасов Core 2 Duo и Core Time 2 с «негаснущими» дисплеями и физическими кнопками.

Это стало возможным благодаря тому, что Google открыл доступ к исходному коду PebbleOS, что вдохновило Мигиковски приступить к разработке новых моделей на платформе, которая создавалась при его непосредственном участии. От идеи до выпуска уже готовых к продаже изделий прошло всего полтора месяца.

Core 2 Duo внешне во многом напоминают культовые Pebble 2. Основные отличия находятся внутри — это современные чипы с новыми функциями. В остальном — смартчасы оснащены 1,26-дюймовым дисплеем на электронных чернилах, микрофоном, барометром, компасом и облегченной рамкой из поликарбоната.

Гаджет способен работать в автономном режиме в течение месяца, контролировать сон и считать шаги. В продажу Core 2 Duo (черного и белого цвета) поступят уже в июле по цене $150.

По словам Э. Мигиковски, Core Time 2 стали для него «часами мечты» с 64-цветным 1,5-дюймовым дисплеем на электронных чернилах, металлической рамкой, кнопками и 30-дневным рабочим ресурсом на одной зарядке. Помимо пульсометра, микрофона и динамика Core 2 Duo водонепроницаемы и имеют доступ к тысячам приложений PebbleOS. Начало поставок в декабре текущего года в черном и белом цветах. Цена $225.Источник — Pebble