Герман Стерлигов назначен первым советником губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ о назначении предпринимателя Германа Стерлигова своим первым советником «с особыми полномочиями».

На новом посту «природный русский крестьянин» будет курировать деятельность учреждений образования и культуры, а также отвечать за продвижение традиционных ценностей в СМИ.

– Я планирую за год искоренить на Вологодчине мужеложство, колдовство и идолопоклонство перед коллективным Западом. Так что все извращенцы и колдуны-учёные могут уже сегодня валить куда подальше, – сказал Стерлигов.

Новый советник призвал «всех честных русских людей» задуматься о переезде в Вологодскую область – в ближайшее время будет представлена новая дорожная карта развития региона, которая сделает Вологодчину «лучшим место для жизни не только в России, но и на Земле».

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