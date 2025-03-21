МГИМО не будет принимать документы от абитуриентов из семей с доходом менее 10 млн рублей в год

На сайте Московского государственного института международных отношений (МГИМО) опубликован приказ о правилах приёма абитуриентов в 2025 году.

Согласно тексту документа, с 2025 учебного года документы на поступление в МГИМО смогут подавать только те абитуриенты, чей семейный доход превышает 10 млн рублей в год и может быть подтверждён документально.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов объяснил это решение сложностями в адаптации бедных студентов к среде, где подавляющее большинство составляют «дети элиты».

– МГИМО – это не просто вуз, это социальная среда, где формируются будущие лидеры страны, — заявил ректор. — Студенты из семей с низкими доходами просто не смогут найти общий язык с теми, кто уже с рождения окружён возможностями и связями. Это создаёт ненужное напряжение и мешает учебному процессу. Пусть они поступают в другие вузы, где их окружение будет более подходящим».

В МИД РФ внегласно одобрили директиву ректора вуза, напомнив абитуриентам о «важности рабочих профессий».

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