В Новосибирске разрабатывают спутник с искусственным интеллектом

В Новосибирском государственном университете начали разработку перспективной технологии, позволяющей широко применять алгоритмы искусственного интеллекта в отечественных спутниках, повышая эффективность их работы.

В частности, упоминается заблаговременная обработка получаемых данных непосредственно на орбите, подразумевающая снижение нагрузки на каналы связи, имеющие достаточно ограниченную пропускную способность, и, соответственно, более быстрое получение данных на Земле.

В настоящее время с космических аппаратов на Землю передаются значительные объемы необработанной информации, которая анализируется уже на наземных пунктах, а в НГУ предлагают за счет бортовых нейросетей спутников обрабатывать данные прямо на борту, заметно снижая их объем.

Как уточняется, специалисты НГУ уже приступили к созданию спутника, оснащенного специальным аппаратным, а также программным обеспечением, связанным с ИИ. На разработку аппарата, испытания и его запуск планируется затратить 2-3 года.

Стоит отметить, что ВУЗ уже имеет немалый опыт в этом направлении, возглавляя программу «Грифон» — проект по глобальному мониторингу Земли.