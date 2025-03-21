 

Историк: Влада Цепеша оклеветали британцы из-за его пророссийских взглядов

21.03.2025, 9:33, Разное
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Известный российский историк-медиевист сообщил о ранее неизвестных фактах о личности Влада Цепеша, известного как граф Дракула.

По словам профессора Нижегородского университета Романа Павловского, жестокость валашского господаря была сфабрикована британскими агентами из-за его пророссийской позиции.

– На самом деле, Влад был добрейшим человеком, любил маленьких детей, знал наизусть всего Пушкина и никогда не брал больничный! – пишет профессор в своей монографии «Чёрная легенда русского князя Влада».

– Британская империя всегда боялась сближения России и Румынии. Влад Цепеш был сторонником укрепления связей между двумя православными державами, что не устраивало Лондон. Поэтому они и решили оклеветать его, представив кровожадным тираном, – утверждает профессор.

В качестве доказательств историк приводит архивные документы, свидетельствующие о том, что Влад активно переписывался с русскими князьями и даже планировал крестный ход на Лондон.

Историка поддерживает и глава нижегородского отделения «Отрядов Путина» Галина Бородюк. Женщина считает, что «бриташки запустили свои ручонки в румынскую политику ещё во времена Цепеша, выставив его кровопийцей только из-за того, что он считал себя частью русского мира». Косвенным подтверждением этой гипотезы служит и недавнее отстранение от участия в выборах пророссийского политика Кэлина Джиорджиеску.

– С тех пор британские кровососы не поменялись – тому же Чарльзу уже лет пятьсот, – уверена Галина Бородюк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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