 

Рупор кремлевской пропаганды: Как формируется “интернациональный легион”

21.03.2025, 2:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как формируется "интернациональный легион"

В личных переписках взломанного педо-наёмника (подробнее про него тут https://t.me/boris_rozhin/158526), воюющего в составе интернационального легиона ГУР МО Украины, высветились подробности того, как именно формируются группы иностранных наёмников, которые принимают участие в боевых действиях.

Наёмник рассказывает, что белорусы-националисты формируются в группы с американцами и англосаксами. Грузины комплектуются вместе с французами и индусами, а украинцы уже с остальными.

В каждой интернациональной группе должно быть минимум 3 человека, которые знают три языка. Например: в группе у грузинов эти трое человек должны знать грузинский, английский и русский (!). В паре с белорусами два — русский (!) и английский.

Сам интернациональный легион состоит из двух рот, в каждой роте по 800 человек.

Подробности взлома бобрами в этом посте (https://t.me/belarusian_silovik/51319?single).

@belarusian_silovik – цинк

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Тест: только настоящий умник поставит ударение в этих устаревших словах правильно

21.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Дедлайн для украинцев в России

21.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Как Берия делал атомную бомбу

20.03 / Мнение «аналитика»: О провале за провалом… Денежки заканчиваются?

20.03 / Мнение: Ужасы советского посёлка, постсоветская субурбия и сельское хозяйство без коммунистов

20.03 / Мнение «аналитика»: О реалиях «войн современного типа» в одном фото… Опять всё изменилось?

20.03 / Мнение: Надо ли запрещать турецкие сериалы, родительство полезно для мозга, рождаемость в Европе и России

20.03 / Мнение: Новая глава!

20.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Поток”

20.03 / В Тверской области торжественно открыли дорогу, которая и так открыта с 1966 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика