Рупор кремлевской пропаганды: Как формируется “интернациональный легион”

Как формируется "интернациональный легион"

В личных переписках взломанного педо-наёмника (подробнее про него тут https://t.me/boris_rozhin/158526), воюющего в составе интернационального легиона ГУР МО Украины, высветились подробности того, как именно формируются группы иностранных наёмников, которые принимают участие в боевых действиях.

Наёмник рассказывает, что белорусы-националисты формируются в группы с американцами и англосаксами. Грузины комплектуются вместе с французами и индусами, а украинцы уже с остальными.

В каждой интернациональной группе должно быть минимум 3 человека, которые знают три языка. Например: в группе у грузинов эти трое человек должны знать грузинский, английский и русский (!). В паре с белорусами два — русский (!) и английский.

Сам интернациональный легион состоит из двух рот, в каждой роте по 800 человек.

Подробности взлома бобрами в этом посте (https://t.me/belarusian_silovik/51319?single).

@belarusian_silovik – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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