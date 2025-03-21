Рупор кремлевской пропаганды: Как Берия делал атомную бомбу

Посмотрел отечественный сериал "Атом".

Оказалось, вполне смотрибельнй кино-комикс по мотивам советского ядерного проекта.

Основной посыл вполне правильный – под руководством Лаврентия Павловича Берия чекисты, разведчики и ученые вместе реализовали ядерный проект и дали стране ядерный щит. И не только.

Лаврентий Павлович даже никого не расстрел и не "стер в лагерную пыль", так, пару раз поугрожал в стиле мемных шуток вроде "Можете быть свободны. Пока" и демонстрацией резолюции от Сталина "Уймите дурака".

В общем, эффективно управлял ретивым дураком из контрразведки, погрязшим в бабах куратором проекта (Гуськова после "4 дня в мае" вообще не перевариваю, знатный был высер), учеными-инфантилами и привезенными из Германии немцами. Впрочем, за весь сериал в лагерь запихнули лишь одного персонажа, да и того в общем то за дело (его личная неприязнь к немцу срывала проект), копать котлован под реактор под наблюдением начальника ГУЛАГа. В общем, Кровавая Гэбня в фильме выглядит скорее позитивно и в основном пугает, а не карает. Пальчиком грозит, но-но, делайте бомбу, товарищи.

Ну еще Фитин выглядит толковым руководителем (как собственно и линия разведки, хотя она все равно достаточно скомканная), а Курчатова излечивают от инфантилизма где-то к середине и он уже сам начинает строить ученых, которые не понимают, куда попали и чем занимаются. Вот когда Кровавая Гэбня все правильно организует, советские ученые совершают научные прорывы, а наши разведчики тащат и США секретные документы – все в итоге получается и Лаврентий Павлович доволен. Сталин в фильме нет, так что он здесь главный. Пожалуй, это самый комплиментарный фильм в отношении Берия из виденных, хотя это скорее от того, что его тут особо и не ругают, что выгодно отличает от привычных перестроечных и постперестроечных фильмов, где Берия как правило "кровавый палач".

В целом, если не воспринимать фильм слишком серьезно и не рассматривать все это как пособие по истории советского ядерного проекта (это сразу миом), то вполне можно смотреть. Такой себе кино-комикс. Если бы не провисания "любовных историй", то смотрелось бы более бодренько. Некоторые сцены сняты неплохо, хотя видно, что сериалу не хватало бюджета для более красочных сцен с техникой и ядерным испытанием.

В целом, снято так себе, но посыл у фильма правильный. Отметили вклад всех – и ученых, и разведчиков, и Кровавой Гэбни. Как собственно и было. Без всяких этих "вопреки".

А то, что авторы нагородили кучу отсебятины, это уже скорее вопрос к сценарию. В некоторых моментах посмеялся с тупости происходящего.

Но повторюсь, посмотреть вполне можно.

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Источник: Colonel Cassad

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