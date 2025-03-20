Мнение «аналитика»: О провале за провалом… Денежки заканчиваются?

Случилось ровно то, о чём загодя предупреждали умные люди. Неожиданно, правда?

А предупреждали они как раз о том, что в 2025 году кое-кто уже воочию увидит близкую нехватку ресурсов, прежде всего — финансовых, на продолжение политики трёх предыдущих лет. И вот теперь, судя по многим признакам, именно так и происходит.

Опять #экономика рулит…

Отсюда и характер принимаемых политических решений.

Евросоюз прекратил обсуждение возможной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на попавший в распоряжение редакции текст выводов саммита #ЕС от 20 марта

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока #Россия не прекратит свою военную операцию против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесённый этим конфликтом», — сказано в тексте.

При этом, как рассказала изданию накануне саммита одна из европейских дипломатов, в Европе всё больше задумываются о будущем прекращении огня и мирных переговорах. А подумав, «люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная притом, что с ними делать потом».

Логично. Потому что не в тех экономических кондициях сейчас Европа, чтобы устраивать #кризис ещё и вокруг #евро. А он непременно возник бы в случае конфискации, о чём не раз предупреждали лучшие юристы мира. Которые за три года так и не смогли найти лазейки в мировом праве. Да и денежки — 300 млрд евро — в той ситуации, когда Германия на пороге долгового кризиса, Великобритания — рецессии, а Франция — политического хаоса, «самим нужнее».

Поэтому страны ЕС не смогли согласовать даже 5 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины, не говоря уже о ранее называвшихся 40 млрд и даже 300 млрд в некие фонды её поддержки. У всех внезапно нашлись свои резоны, почему так нельзя — не только у Венгрии, традиционно выступающей перпендикулярно, но и у вполне оппортунистических Италии с Испанией.

И всё это лишь потому, что #США захотели сложить с себя основное бремя по содержанию нерентабельного «проекта #Украина».

Да что могут 1,5% мировой экономики против 40%, говорили они.

Теперь поняли, что?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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