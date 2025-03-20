Мнение «аналитика»: О реалиях «войн современного типа» в одном фото… Опять всё изменилось?
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Собственно, характер «современной войны» меняется и уточняется раз в полгода-год. К сожалению, один всем известный #кризис привёл к тому, что #технологии человекоубийства развиваются стремительно. И это сказывается уже на всех сторонах жизни. А то ли ещё будет…
Но пока — реалии. На земле и в воздухе.
Особенно в воздухе.
Так выглядят последствия применения дронов на оптоволокне. Да, вот эти тоненькие проводки — оно и есть.
И это лишь на одном крохотном участке. Можно представить характер и масштаб их атак на всей линии соприкосновения. А через полгода появится ещё что-нибудь…
Конца и краю этому не видать?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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